Украинская разведка готовится к маневрам России и Беларуси

Военные учения Беларусь / © Associated Press

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Сентябрьские совместные военные учения России и Беларуси создают почву для роста рисков безопасности на украинской границе.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона,

По его словам, это направление остается угрожающим независимо от того, проводятся там военные маневры или нет.

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«Это направление по-прежнему остается угрожающим для Украины — независимо от того, проводятся там учения или нет. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против нашего государства», — подчеркнул он.

Он считает, что особой опасностью является активная фаза учений в сентябре, во время которой угроза эскалации существенно возрастет. Украинская разведка в этот период сосредоточится на определении точного состава и расположения российских военных формирований, участвующих в совместных маневрах.

Демченко отметил, что для противодействия этим угрозам необходимо усиливать оборонительные возможности Украины на границе и в приграничных районах. Он отметил, что это касается и фортификационных сооружений, которые должны создавать надежную защиту в случае возможного обострения ситуации с белорусского направления.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Беларусь уменьшили масштаб учений «Запад-2025» и перенесли основную фазу подальше от границы с НАТО, чтобы показать Западу, что не стремятся к эскалации и пытаются выглядеть сдержанно.

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