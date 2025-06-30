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- Укрaїнa
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В Одеській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа
Росіяни продовжують атакувати українські міста вночі.
У ніч проти 30 червня росіяни атакували Одеську область дронами.
Про це інформують моніторингові канали.
Вони ж повідомили, що після удари безпілотників ймовірно спалахнула пожежа, йдеться про густий чорним дим. Монітори радять зачинити вікна.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.