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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3936
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1 хв

В Одеській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа

Росіяни продовжують атакувати українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 30 червня росіяни атакували Одеську область дронами.

Про це інформують моніторингові канали.

Вони ж повідомили, що після удари безпілотників ймовірно спалахнула пожежа, йдеться про густий чорним дим. Монітори радять зачинити вікна.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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