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- Украина
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В Одесской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар
Россияне продолжают атаковать украинские города ночью.
В ночь на 30 июня россияне атаковали Одесскую область дронами.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Они же сообщили, что после удара беспилотников, вероятно, вспыхнул пожар, речь идет о густом черном дыме. Мониторы советуют закрыть окна.
Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.