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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3847
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар

Россияне продолжают атаковать украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 30 июня россияне атаковали Одесскую область дронами.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Они же сообщили, что после удара беспилотников, вероятно, вспыхнул пожар, речь идет о густом черном дыме. Мониторы советуют закрыть окна.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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