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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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39k
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала Украину дронами: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 30 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

  • Павлоград/р-н;

  • Харьков;

  • Славянск (Донецк);

  • Балаклея/р-н (Харьковщина);

  • Дергачи (Харьковщина);

  • Сумщина;

  • Покровский р-н (Донеция);

  • Доброполье (Донецкая область);

  • Одесщина;

  • Сумщина;

  • Днепропетровщина;

  • Одесса и окрестности;

  • Запорожская обл;

  • Черноморск (Одесская область).

Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму подняли в воздух вертолеты.

В Крыму раздались взрывы — российское ПВО активизировалось, Керченский был мост временно перекрыт.

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