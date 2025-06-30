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- Украина
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РФ атаковала Украину дронами: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 30 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога.
Павлоград/р-н;
Харьков;
Славянск (Донецк);
Балаклея/р-н (Харьковщина);
Дергачи (Харьковщина);
Сумщина;
Покровский р-н (Донеция);
Доброполье (Донецкая область);
Одесщина;
Сумщина;
Днепропетровщина;
Одесса и окрестности;
Запорожская обл;
Черноморск (Одесская область).
Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму подняли в воздух вертолеты.
В Крыму раздались взрывы — российское ПВО активизировалось, Керченский был мост временно перекрыт.