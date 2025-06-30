РФ має намір збільшити виробництво літаків: деталі від ISW

Російські літаки / © Associated Press

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Росія намагається збільшити виробництво літаків у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Такий висновок аналітики зробили з огляду на супутникові знімки та заяви російської влади.

Про це повідомляє ISW.

Як заявило фінське видання Yle, супутникові знімки, зібрані між серединою 2024 року та травнем 2025 року, показують, що Росія побудувала або розширила щонайменше п’ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 000 квадратних метрів. Завод виробляє та модернізує російські стратегічні літаки Туполєв, такі як Ту-160М, Ту-160М2 та Ту-22М3, а також гелікоптери. Російська влада планує продовжувати нове будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі потужності заводу.

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«Пресслужба російської державної Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) оголосила в січні 2025 року, що чиновники вже побудували новий цех остаточного складання, модернізували виробничі технології та закупили нове обладнання для заводу, таке як верстати з числовим програмним керуванням, зварювальні роботи та системи вимірювання та керування. Росія має намір випустити на Казанському заводі чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім до 2026 року, 17 до 2027 року та 28 щорічно до 2028 року», — йдеться у звіті.

Російське регіональне видання «Вечірня Казань» повідомило в лютому 2025 року, що російські чиновники планують витратити до 90 мільярдів рублів (близько 1,2 мільярда доларів) на модернізацію заводу.

Yle повідомила, що завод намагається встигати за модернізацією та збільшенням планів виробництва літаків через санкції та постійну нестачу робочої сили в Росії. За даними медіа, у 2024 році завод поставив лише два Ту-160М2 та два Ту-160М. Однак поточні річні темпи виробництва заводу залишаються неясними. Санкції та нестача деталей і робочої сили, ймовірно, продовжуватимуть уповільнювати виробництво літаків у Росії, навіть попри те, що вона працює над розширенням фізичних виробничих потужностей.

Повідомляється також, що Росія розширює виробництво літаків Сухого. Голова ОАК Вадим Бадеха 25 червня оголосив, що Росія має намір збільшити ефективність виробництва літаків Сухого на 30 відсотків до 2030 року.

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Український військовий оглядач Олександр Коваленко заявив у травні 2025 року, що Росія наразі може випустити літак Сухого за один-два місяці.

Раніше ISW повідомляв, що ОАК має намір звільнити 1500 керівних працівників у Москві, та оцінив, що Кремль може знижувати пріоритетність авіаційної промисловості, щоб заощадити кошти та матеріали для виробництва безпілотників та зброї.

«Заява Бадехи від 25 червня та оцінка супутникових знімків Yle свідчать про те, що Росія, ймовірно, намагається збалансувати виділення значних ресурсів на виробництво безпілотників із постійною потребою у виробництві традиційних систем», — завершили аналітики.

Раніше йшлося про те, що ППО України знищила новітню гібридну бомбу-ракету «Гром-1» у передмісті Дніпра 28 червня. Розгортання Росією цієї експериментальної повітряної цілі спрямоване на те, щоб, зокрема, завдати максимальної шкоди під час атак.

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Війська РФ, ймовірно, розгорнули експериментальну керовану плануючу бомбу КАБ у межах поточних зусиль щодо збільшення дальності авіабомб. Зазначається, що Росія давно використовує реактивні двигуни на бомбі для збільшення її дальності. Можливо, росіяни застосували проти Дніпра бомбу з легшою боєголовкою, аби зменшити вагу і збільшити її дальність. Джерело також заявило, що окупанти могли запустити бомбу з літака якомога ближче до обласного центру.