РФ намерена увеличить производство самолетов: детали от ISW

Российские самолеты / © Associated Press

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Россия пытается увеличить производство самолетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе Такой вывод аналитики сделали с учетом спутниковых снимков и заявлений российских властей.

Об этом сообщает ISW.

Как заявило финское издание Yle, спутниковые снимки, собранные между серединой 2024 года и маем 2025 года, показывают, что Россия построила или расширила, по меньшей мере, пять зданий на Казанском авиационном заводе на 19 000 квадратных метров. Завод производит и модернизирует российские стратегические самолеты Туполев, такие как Ту-160М, Ту-160М2 и Ту-22М3, а также вертолеты. Российские власти планируют продолжать новое строительство до конца 2026 года, чтобы увеличить производственные мощности завода.

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Прессслужба российской государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) объявила в январе 2025 года, что чиновники уже построили новый цех окончательной сборки, модернизировали производственные технологии и закупили новое оборудование для завода, такое как станки с числовым программным управлением, сварочные работы и системы измерения и управления. Россия намерена выпустить на Казанском заводе четыре самолета Ту-214 к 2025 году, семь к 2026 году, 17 к 2027 году и 28 ежегодно до 2028 года», — говорится в отчете.

Российское региональное издание «Вечерняя Казань» сообщило в феврале 2025 года, что российские чиновники планируют потратить до 90 миллиардов рублей (около 1,2 миллиарда долларов) на модернизацию завода.

Yle сообщила, что завод пытается успевать за модернизацией и увеличением планов производства самолетов из-за санкций и постоянной нехватки рабочей силы в России. По данным медиа, в 2024 году завод поставил всего два Ту-160М2 и два Ту-160М. Однако текущие годовые темпы производства завода остаются неясными. Санкции и нехватка деталей и рабочей силы, вероятно, будут продолжать замедлять производство самолетов в России, несмотря на то, что она работает над расширением физических производственных мощностей.

Сообщается также, что Россия расширяет производство самолетов Сухого. Глава ОАК Вадим Бадеха 25 июня объявил, что Россия намерена увеличить эффективность производства самолетов Сухого на 30 процентов к 2030 году.

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Украинский военный обозреватель Александр Коваленко заявил в мае 2025 года, что Россия может выпустить самолет Сухого за один-два месяца.

Ранее ISW сообщал, что ОАК намерен уволить 1500 руководящих работников в Москве и оценил, что Кремль может снижать приоритетность авиационной промышленности, чтобы сэкономить средства и материалы для производства беспилотников и оружия.

«Заявление Бадехи от 25 июня и оценка спутниковых снимков Yle свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, пытается сбалансировать выделение значительных ресурсов на производство беспилотников с постоянной потребностью в производстве традиционных систем», — заключили аналитики.

Ранее говорилось, что ПВО Украины уничтожило новейшую гибридную бомбу-ракету «Гром-1» в пригороде Днепра 28 июня. Развертывание Россией этой экспериментальной воздушной цели направлено на то, чтобы, в частности, нанести максимальный ущерб во время атак.

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Войска РФ, вероятно, развернули экспериментальную управляемую планирующую бомбу КАБ в рамках текущих усилий по увеличению дальности авиабомб. Россия давно использует реактивные двигатели на бомбе для увеличения ее дальности. Возможно, россияне применили против Днепра бомбу с более легкой боеголовкой, чтобы уменьшить вес и увеличить ее дальность. Источник также заявил, что оккупанты могли запустить бомбу с самолета как можно ближе к областному центру.