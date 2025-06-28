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Росія нарощує озброєння: аналітики дізналися, до чого готуються окупанти
Путін навряд чи зупиниться на Україні, натомість продовжить агресію проти країн Заходу, вважають експерти.
Російська Федерація нарощує виробництво дронів, бойових машин піхоти (БМП), авіаційної техніки і кораблів. Саме на ці типи озброєнь Кремль робитиме ставку в разі майбутньої війни з НАТО.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, афілійованого з Міністерством оборони РФ, у період від квітня до травня 2025 року промислове виробництво в країні зросло на 2,6%.
Ці дані центру свідчать про прагнення РФ розширити стратегічну промислову інфраструктуру в середньо- та довгостроковій перспективі. Вказані заходи можуть бути частиною процесу реорганізації та відновлення бойових спроможностей збройних сил Росії з огляду на можливість затяжного конфлікту з країнами НАТО», — вважають аналітики.
Супутникові знімки окремих російських заводів з ремонту бронетехніки свідчать про нарощування Росією виробництва бойових машин піхоти (БМП).
Крім того, додаткові аналітичні матеріали свідчать, що Росія досягла певного прогресу у розширенні виробництва танків Т-90М. Це додатково підтверджує тривалі інвестиції росіян у довгострокове виробництво важкої бронетехніки.
«Наразі незрозуміло, чи ці заходи спрямовані на підготовку до нового масштабного наступу проти України в коротко- або середньостроковій перспективі, чи ж ідеться про відновлення потенціалу для можливого більш широкого протистояння з НАТО», — зазначають в ISW.
Раніше повідомлялося, що після вторгнення РФ до України США та їхні союзники запровадили низку санкцій, спрямованих на те, щоб підірвати російську оборонну промисловість. На полі бою Росія втратила техніку і зменшила запаси ракет і снарядів.
У відповідь Кремль швидко вклав ресурси у свою військову промисловість. Федеральний бюджет рік передбачає ще більшу частку витрат на оборону цього року — понад 29%.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив у грудні, що Росія виробляє в 17,5 раза більше боєприпасів, в 17 разів більше безпілотників і в 5,6 раза більше танків, ніж до війни.