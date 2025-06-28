Росія нарощує озброєння: аналітики дізналися, до чого готуються окупанти

© Associated Press

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Російська Федерація нарощує виробництво дронів, бойових машин піхоти (БМП), авіаційної техніки і кораблів. Саме на ці типи озброєнь Кремль робитиме ставку в разі майбутньої війни з НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, афілійованого з Міністерством оборони РФ, у період від квітня до травня 2025 року промислове виробництво в країні зросло на 2,6%.

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Ці дані центру свідчать про прагнення РФ розширити стратегічну промислову інфраструктуру в середньо- та довгостроковій перспективі. Вказані заходи можуть бути частиною процесу реорганізації та відновлення бойових спроможностей збройних сил Росії з огляду на можливість затяжного конфлікту з країнами НАТО», — вважають аналітики.

Супутникові знімки окремих російських заводів з ремонту бронетехніки свідчать про нарощування Росією виробництва бойових машин піхоти (БМП).

Крім того, додаткові аналітичні матеріали свідчать, що Росія досягла певного прогресу у розширенні виробництва танків Т-90М. Це додатково підтверджує тривалі інвестиції росіян у довгострокове виробництво важкої бронетехніки.

«Наразі незрозуміло, чи ці заходи спрямовані на підготовку до нового масштабного наступу проти України в коротко- або середньостроковій перспективі, чи ж ідеться про відновлення потенціалу для можливого більш широкого протистояння з НАТО», — зазначають в ISW.

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Раніше повідомлялося, що після вторгнення РФ до України США та їхні союзники запровадили низку санкцій, спрямованих на те, щоб підірвати російську оборонну промисловість. На полі бою Росія втратила техніку і зменшила запаси ракет і снарядів.

У відповідь Кремль швидко вклав ресурси у свою військову промисловість. Федеральний бюджет рік передбачає ще більшу частку витрат на оборону цього року — понад 29%.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив у грудні, що Росія виробляє в 17,5 раза більше боєприпасів, в 17 разів більше безпілотників і в 5,6 раза більше танків, ніж до війни.