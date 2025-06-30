Сукні, які приховають животик: що обрати, як носити та у чому секрет / © Getty Images

Реклама

Невеличкий животик, наслідки стресів, гормональних змін або просто ситна вечеря — і вже виникає бажання знайти вдалу сукню, яка гармонійно підкреслить фігуру та відверне увагу від тієї зони. Саме для цього видання Woman and Home підготувало великий гід по стильних сукнях, які вміло маскують животик і водночас мають модний, жіночний та сучасний вигляд.

Перед тим як зануритись у фасони, варто відповісти на кілька важливих запитань:

Який у вас тип фігури? Наприклад, фігура «яблуко» має стрункі ноги, тому коротші моделі матимуть чудовий вигляд, а «пісочний годинник» — має талію, яку варто підкреслювати поясом.

Яка подія? Святкова вечірка, офіс, щоденна прогулянка чи відпустка — сукня має відповідати стилю життя.

Який колір і тканина вам пасує? Вибирайте відтінки, які підкреслюють тон шкіри, очей, волосся. Легкі тканини типу бавовни, льону, віскози — дихають, не обтягують і «працюють» на вас.

Фасони суконь, які вдало приховують животик

Сукні з запахом: класика для всіх типів фігур

Цей фасон — справжній must-have. Перехрестя тканини візуально створює талію, а зав’язки збоку відвертають увагу від живота. Глибокий виріз також додає витонченості зоні декольте, а це врівноважує фігуру.

Реклама

Рекомендації:

Ідеально для фігури «яблуко» чи «прямокутник»

Вибирайте сукні з візерунками чи глибоким кольором

Взуття на підборах візуально витягне силует

Сукні із завищеною талією: для легкості та жіночності

Талія розташована трохи під грудьми, а це дозволяє тканині вільно спадати та маскувати низ живота. Це ідеальний вибір для спекотного літа або вагітності.

Добре пасує:

Для жінок з фігурою «груша» та «яблуко»

Власницям пишного бюста — вигідно підкреслює верх

Сукні з поясом: акцент на талії

Пояс (особливо широкий чи з еластичної тканини) візуально створює «пісковий годинник» — навіть якщо природна талія не дуже виражена. Обирайте сукні з тканини середньої щільності, які тримають форму, але не обтислі.

Реклама

Порада: якщо пояс зливається за кольором із сукнею — ефект стрункості буде ще сильнішим.

Сукні з драпуванням та рюшами: обман зору у дії

Складки, драпування чи асиметричні шви створюють ілюзію ідельного силуету. Вони відвертають увагу та м’яко обігрують контури фігури.

Порада: уникайте надто тонких, блискучих або еластичних тканин — вони можуть підкреслити недоліки замість того, щоб їх приховати.

Сукні-трапеції: простір для свободи

Цей фасон не прилягає до тіла та вільно спадає від грудей чи плечей, а це особливо актуально для спекотної погоди чи розслаблених образів. Щоб уникнути ефекту «маминих халатів», вибирайте моделі з акцентами на рукавах, комірцях або цікавим принтом.

Реклама

Принтовані сукні: коли візерунок працює на вас

Квіткові орнаменти, горошок, смужка чи абстракція — усі ці візерунки можуть стати вашими союзниками. Вони відвертають увагу від однієї ділянки фігури, а розподілений по всій сукні принт «розбиває» контури тіла.

Порада: вибирайте темніші кольори у проблемній зоні чи вертикальні малюнки.

Секрети стилізації

Аксесуари : яскраві сережки, шарфи, кольорові сумки — все, що привертає увагу до обличчя та верхньої частини фігури.

Взуття : підбори витягують силует, особливо у комбінації з сукнями міді.

Білизна : м’яка білизна, яка коригує фігуру чи комбідрес — ідеальний варіант на свята.

Стрижка та макіяж: навіть нова зачіска чи червона помада можуть повністю змінити настрій образу.

Тканини, які найкраще приховують животик

Уникайте тонкого стрейчу чи блискучого трикотажу — вони обтягують та підкреслюють. Натомість обирайте:

Бавовну

Льон

Шифон

Креп

Жакард

Віскозу середньої щільності

Ці матеріали мають природний драп і не прилягають надто щільно до тіла.

Реклама

Мода — це не правила, а інструменти для самовираження. Сукня, яка вам подобається та в якій ви почуваєтесь щасливою, — завжди буде найкращою.