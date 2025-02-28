Як правильно підібрати речі під тип фігури "яблуко"

Форма тіла визначає не лише наші пропорції, а й стиль одягу, який найбільше пасує та підкреслює природні переваги.

Видання Woman&Home розповіло, як правильно вибирати одяг для типу фігури "яблуко", щоб підкреслити найкращі риси силуету та почуватися впевнено. Від правильних вирізів до ідеальних фасонів – розповімо вам, як обрати найвдаліший гардероб.

Що таке форма тіла "яблуко"

Лів Тайлер / Фото: Associated Press

Фігура "яблуко" характеризується тим, що основна частина ваги зосереджується у верхній половині тіла. Власниці такої фігури зазвичай мають пишний бюст, округлий животик, витончені руки та стрункі ноги. Іноді цей тип плутають із "пісочним годинником", однак ключова відмінність полягає у менш вираженій талії та меншій структурованості плечей та стегон.

"Яблуко" та "пісочний годинник" дуже схожі», головна відмінність полягає у тому, що "пісочний годинник" має чітко визначену талію, а "яблуко" легко набирає вагу у зоні живота. Також "яблука" мають менш виражені плечі та стегна.

Важливо пам’ятати, що форма тіла не залежить від розміру одягу. Ви можете бути "яблуком" як у розмірі XS, так і у розмірі XXL. Важливо навчитися правильно балансувати пропорції, щоб створювати гармонійний та стильний образ.

Як правильно підбирати одяг для фігури "яблуко"

Лів Тайлер / Фото: Associated Press

Головне завдання під час вибору одягу – підкреслити переваги: пишний бюст, стрункі ноги та гарні стегна, водночас візуально зменшити округлість животика. Завдяки правильному крою та грамотному поєднанню речей можна створити витончені та стильні образи.

Топи, туніки та сукні з відкритим коміром, широким і V-подібним вирізом допомагають подовжити торс і підкреслити бюст. Вертикальні смуги, подовжені сережки, довгі ланцюжки та сумочки на довгому ремінці візуально додають зросту та роблять силует стрункішим.

Ще одна перевага власниць цього типу фігури – гарні руки. Тому сміливо обирайте топи без рукавів або з короткими рукавами, демонструйте витончені зап’ястя та передпліччя.

Найкращій верх для фігури "яблуко"

Топи з V-подібним вирізом – привертають увагу до шиї та грудей, відвертають її від зони живота. Це чудовий варіант для жінок із формою тіла "яблуко".

– привертають увагу до шиї та грудей, відвертають її від зони живота. Це чудовий варіант для жінок із формою тіла "яблуко". Довгі туніки – вільний крій таких речей робить їх комфортними та стильними. Вони приховують округлість живота та додають силуету легкості.

– вільний крій таких речей робить їх комфортними та стильними. Вони приховують округлість живота та додають силуету легкості. Кардигани з ефектом водоспаду – довгі, асиметричні кардигани подовжують фігуру, а їхній крій додає візуальної стрункості.

Найкращий низ для фігури "яблуко"

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Вузькі джинси – чудово підкреслюють стрункі ноги, це є основною перевагою цього типу фігури. Висока посадка створює ілюзію талії.

– чудово підкреслюють стрункі ноги, це є основною перевагою цього типу фігури. Висока посадка створює ілюзію талії. Спідниці зі скошеним вирізом – такі фасони витягують силует і гармонійно врівноважують пропорції тіла.

– такі фасони витягують силует і гармонійно врівноважують пропорції тіла. Вузькі штани із середньою посадкою – ще один варіант для акценту на струнких ногах, а середня посадка дозволяє створити гармонійний вигляд без зайвого акценту на талії.

Яких помилок уникати

Немає категоричних заборон у виборі одягу – головне, щоб він змушував вас почуватися впевнено. Однак є кілька типових помилок, яких варто уникати.

Не варто обирати речі на розмір більше. Вільний одяг може здаватися комфортним, але зайва тканина зробить фігуру більшою, ніж вона є насправді. Краще обирати натуральні тканини, які добре сідають по фігурі та надмірно не обтягують її.

Не намагайтеся створити талію за допомогою ременів. Вузький пояс лише підкреслить живіт, це зробить образ менш гармонійним. Краще використовуйте візуальні ефекти – вертикальні лінії, подовжені кардигани та м'які тканини, які красиво драпіруються.

Ідеальні сукні для фігури "яблуко"

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Сукні з запахом – витончено підкреслюють бюст, створюють ілюзію талії та гармонізують пропорції.

– витончено підкреслюють бюст, створюють ілюзію талії та гармонізують пропорції. Сукні А-силуету – чудово маскують зону живота, водночас підкреслюють стрункі ноги.

– чудово маскують зону живота, водночас підкреслюють стрункі ноги. Драпіровані моделі та сукні максі – елегантні, плавні силуети створюють витонченість і легкість у рухах.

Головний секрет стилю для фігури "яблуко" – це баланс. Використовуйте багатошаровість, вибирайте м'які силуети, легкі тканини та акцентуйте на своїх перевагах. Пам’ятайте, що найкращий одяг – той, у якому ви почуваєтеся впевнено та комфортно.

Різ Візерспун / Фото: Instagram Різ Візерспун

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Тож не бійтеся експериментувати, шукайте власний стиль і пам’ятайте:, що головна прикраса жінки – це її внутрішнє сяйво та впевненість у собі.

Ми також писали про те, що вдягнути на перше побачення, щоб відбулося і друге.

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