Как правильно подобрать вещи под тип фигуры "яблоко"

Форма тела определяет не только наши пропорции, но и стиль одежды, которая наиболее подходит и подчеркивает естественные преимущества.

Издание Woman&Home рассказало, как правильно выбирать одежду для типа фигуры "яблоко", чтобы подчеркнуть лучшие черты силуэта и чувствовать себя уверенно. От правильных вырезов до идеальных фасонов расскажем вам, как выбрать самый удачный гардероб.

Что такое форма тела "яблоко"

Лив Тайлер / Фото: Associated Press

Фигура "яблоко" характеризуется тем, что основная часть тяжести сосредотачивается в верхней части тела. У обладательниц такой фигуры обычно пышный бюст, округлый животик, изящные руки и стройные ноги. Иногда этот тип путают с "песочными часами", однако ключевое отличие заключается в менее выраженной талии и меньшей структурированности плеч и бедер.

"Яблоко" и "песочные часы" очень похожи», главное отличие состоит в том, что у "песочных часов" четко выражена талию, а "яблоко" легко набирает вес в зоне живота. Также "яблоки" имеют менее выраженные плечи и бедра.

Важно помнить, что форма тела не зависит от размера одежды. Вы можете быть "яблоком" как в размере XS, так и в размере XXL. Важно научиться правильно балансировать пропорции для создания гармоничного и стильного образа.

Как правильно подбирать одежду для фигуры "яблоко"

Лив Тайлер / Фото: Associated Press

Главная задача при выборе одежды – подчеркнуть преимущества: пышный бюст, стройные ноги и красивые бедра, одновременно зрительно уменьшить округлость живота. Благодаря правильному крою и грамотному сочетанию вещей можно создать утонченные и стильные образы.

Топы, туники и платья с открытым воротником, широким и V-образным вырезом помогают удлинить торс и подчеркнуть бюст. Вертикальные полосы, удлиненные серьги, длинные цепочки и сумочки на длинном ремешке визуально придают росту и делают силуэт более стройным.

Еще одно преимущество обладательниц этого типа фигуры – красивые руки. Поэтому смело выбирайте топы без рукавов или с короткими рукавами, демонстрируйте изящные запястья и предплечья.

Лучший верх для фигуры "яблоко"

Топы с V-образным вырезом – привлекают внимание к шее и груди, отвлекают ее от зоны живота. Это отличный вариант для женщин с формой тела "яблоко".

– привлекают внимание к шее и груди, отвлекают ее от зоны живота. Это отличный вариант для женщин с формой тела "яблоко". Длинные туники – свободный крой таких вещей делает их комфортными и стильными. Они скрывают округлость живота и придают силуэт легкости.

– свободный крой таких вещей делает их комфортными и стильными. Они скрывают округлость живота и придают силуэт легкости. Кардиганы с эффектом водопада – длинные, асимметричные кардиганы удлиняют фигуру, а их крой придает визуальную стройность.

Лучший низ для фигуры "яблоко"

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Узкие джинсы – прекрасно подчеркивают стройные ноги, это основное преимущество этого типа фигуры. Высокая посадка создает иллюзию талии.

– прекрасно подчеркивают стройные ноги, это основное преимущество этого типа фигуры. Высокая посадка создает иллюзию талии. Юбки со скошенным кроем – такие фасоны извлекают силуэт и гармонично уравновешивают пропорции тела.

– такие фасоны извлекают силуэт и гармонично уравновешивают пропорции тела. Узкие брюки со средней посадкой – еще один вариант для акцента на стройных ногах, а средняя посадка позволяет создать гармоничный вид без лишнего акцента на талии.

Каких ошибок избегать

Нет категорических запретов в выборе одежды – главное, чтобы она заставляла вас чувствовать себя уверенно. Однако есть несколько типичных ошибок, которых следует избегать.

Не стоит выбирать вещи на размер больше. Свободная одежда может казаться комфортной, но лишняя ткань сделает фигуру больше, чем она есть на самом деле. Лучше выбирать натуральные ткани, которые хорошо садятся по фигуре и чрезмерно не обтягивают ее.

Не пытайтесь создать талию с помощью ремней. Узкий пояс лишь подчеркнет живот, это сделает образ менее гармоничным. Лучше используйте визуальные эффекты – вертикальные линии, удлиненные кардиганы и красиво драпируемые ткани.

Идеальные платья для фигуры "яблоко"

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Платья с запахом – изящно подчеркивают бюст, создают иллюзию талии и гармонизируют пропорции.

– изящно подчеркивают бюст, создают иллюзию талии и гармонизируют пропорции. Платья А-силуэта – прекрасно маскируют зону живота, одновременно подчеркивают стройные ноги.

– прекрасно маскируют зону живота, одновременно подчеркивают стройные ноги. Драпированные модели и платья макси – элегантные, плавные силуэты создают утонченность и легкость в движениях.

Главный секрет стиля для фигуры "яблоко" – это баланс. Используйте многослойность, выбирайте мягкие силуэты, легкие ткани и акцентируйте свои предпочтения. Помните, что лучшая одежда – та, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно.

Риз Уизерспун / Фото: Instagram Риз Уизерспун

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Элизабет Герли / Фото: Getty Images

Элизабет Герли / Фото: Associated Press

Элизабет Герли / Фото: Getty Images

Поэтому не бойтесь экспериментировать, ищите собственный стиль и помните: главное украшение женщины – это ее внутреннее сияние и уверенность в себе.

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