Як правильно підібрати речі під тип фігури "груша"

Жінка — як витвір мистецтва: кожна унікальна, неповторна та чарівна. І хоча ідеальних форм не існує, правильний вибір одягу здатний підкреслити природну гармонію тіла та подарувати впевненість у собі.

Якщо у вас грушоподібна фігура, то кілька стильних хитрощів допоможуть створити витончений та елегантний образ, про це розповіло видання WomanAndHome.

Що таке грушоподібна фігура

Цей тип статури вирізняється тендітними плечима та виразними, округлими стегнами. Власниці такої фігури зазвичай мають тонку талію, яка додає силуету ніжності та жіночності, певну м’якість і витонченість.

Щоб визначити, чи належите ви до цього типу, достатньо оцінити пропорції у дзеркалі: якщо лінія стегон ширша за плечі, то ви маєте саме таку фігуру.

Як створити гармонійний образ

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Головний секрет стилю — баланс. Ви можете чи підкреслити свої природні вигини, чи створити ефект пропорційності, візуально додати об’єму верхній частині тіла. Головне — знайти той стиль, у якому ви почуватиметеся впевнено та комфортно.

Основні принципи вибору одягу:

Для нижньої частини краще обирати темні, стримані кольори — вони роблять силует витонченим.

Яскраві відтінки, цікаві принти, декоративні елементи у верхній частині допоможуть збалансувати пропорції.

V-подібні вирізи, верх із відкритими плечима, масивні аксесуари — акцентують на верхній частині.

Приталені силуети та пояси ідеально підкреслять талію.

Спідниці-кльош та широкі штани надають силуету легкості та елегантності.

Одяг для фігури "груша"

Сукні

А-силует — наголошує на тендітному верху та підкреслює талію.

Сукня з запахом — гармонійно сідає по фігурі, додає їй жіночності.

Верхній одяг

Структуровані піджаки — створюють ілюзію ширших плечей, врівноважують пропорції.

Пальта з поясом — витончено підкреслюють лінію талії.

Бомбери та косухи — додають стильного акценту та балансують силует.

Верх

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

З відкритими плечима — візуально розширюють верх.

Об’ємні рукави — додають об’єму плечам, створюють пропорційність.

Блузки з рюшами — створюють ніжний акцент у зоні грудей.

Штани та спідниці

Широкі штани — роблять образ вишуканим.

Джинси-кльош — витончено врівноважують пропорції.

Плісировані спідниці та спідниці-кльош — м’яко обрамляють силует, додають легкості.

Чого краще уникати

Мода не знає жорстких правил, але деякі фасони можуть не найкращим чином підкреслювати переваги грушоподібної фігури. Наприклад, обтислі штани здатні надто акцентувати на стегнах, а безформений верх — приховати витонченість талії. Ідеальний гардероб — це гармонія між приталеними й вільними силуетами.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Ріанна / Фото: Associated Press

Ріанна / Фото: Getty Images

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Головний секрет — носіть те, що вам подобається та те, що приносить вам задоволення та впевненість. Головне — прислухатися до себе. Мода — це гра, експеримент, мистецтво. Дозвольте собі розквітати в улюблених образах і створювати власний унікальний стиль.

Ми також писали про те, як правильно підібрати речі під тип фігури "яблуко".

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