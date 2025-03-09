Как правильно подобрать вещи под тип фигуры "груша"

Женщина – как произведение искусства: каждая уникальная, неповторимая и волшебная. И хотя идеальных форм нет, правильный выбор одежды способен подчеркнуть естественную гармонию тела и подарить уверенность в себе.

Если у вас грушевидная фигура, то несколько стильных уловок помогут создать изящный и элегантный образ, об этом рассказало издание WomanAndHome.

Что такое грушевидная фигура

Этот тип телосложения отличается хрупкими плечами и выразительными, округлыми бедрами. Обладательницы такой фигуры обычно имеют тонкую талию, придающую силуэту нежности и женственности, определенную мягкость и утонченность.

Чтобы определить, принадлежите ли вы к этому типу, достаточно оценить пропорции в зеркале: если линия бедер шире плеч, то у вас именно такая фигура.

Как создать гармоничный образ

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Главный секрет стиля – баланс. Вы можете либо подчеркнуть свои естественные изгибы, либо создать эффект пропорциональности, визуально добавить объем верхней части тела. Главное — найти тот стиль, в котором вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно.

Основные принципы выбора одежды:

Для нижней части лучше выбирать темные, сдержанные цвета – они делают силуэт утонченным.

Яркие оттенки, интересные принты, декоративные элементы в верхней части помогут сбалансировать пропорции.

V-образные вырезы, верх с открытыми плечами, массивные аксессуары акцентируют на верхней части.

Приталенные силуэты и пояса идеально подчеркнут талию.

Юбки-клеш и широкие брюки придают силуэт легкости и элегантности.

Одежда для фигуры "груша"

Платья

А-силуэт — отмечает хрупкий верх и подчеркивает талию.

Платье с запахом – гармонично садится по фигуре, придает ей женственность.

Верхняя одежда

Структурированные пиджаки – создают иллюзию более широких плеч, уравновешивают пропорции.

Пальта с поясом изящно подчеркивают линию талии.

Бомберы и косухи — придают стильный акцент и гармонию силуэту.

Верх

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

С открытыми плечами – визуально расширяют верх.

Объемные рукава – придают объем плечам, создают пропорциональность.

Блузки с рюшами создают нежный акцент в зоне груди.

Брюки и юбки

Широкие штаны – делают образ изысканным.

Джинсы-клеш — изящно уравновешивающие пропорции.

Плиссированные юбки и юбки-клеш мягко обрамляют силуэт, придают легкости.

Чего лучше избегать

Мода не знает жестких правил, но некоторые фасоны могут не лучшим образом подчеркивать преимущества грушевидной фигуры. Например, облегающие брюки способны слишком акцентировать внимание на бедрах, а бесформенный верх скрыть утонченность талии. Идеальный гардероб – это гармония между приталенными и свободными силуэтами.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Ким Кардашян / Фото: Getty Images

Ким Кардашян / Фото: Getty Images

Рианна / Фото: Associated Press

Рианна / Фото: Getty Images

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Главный секрет – носите то, что вам нравится и то, что доставляет вам удовольствие и уверенность. Главное – прислушаться к себе. Мода – это игра, эксперимент, искусство. Позвольте себе расцветать в любимых образах и создавать собственный уникальный стиль.

Мы также писали о том, как правильно подобрать вещи под тип фигуры "яблоко".

Читайте также: