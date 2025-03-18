Зеленский подтвердил запланированный обмен пленными

По его словам, это был заранее спланированный обмен пленными.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленниками в формате "175 на 175" действительно запланирован на завтра, 19 марта.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами
"Я о нем (обмен – ред.) знал. От СБУ и от ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен. Но в любом случае, обмены – это прекрасно для Украины", – говорит Зеленский.
По его мнению, если РФ вернет всех пленных, это будет свидетельством желания завершить войну.
"Отдать всех пленных, я считаю, что это – продемонстрировать волю, желание по окончании войны. Потому что пленные, ребята там годами сидят. Мы адекватные люди. Мы их не направим снова на фронт. Им нужна помощь, медицина, кому-то нужна реабилитация. Есть люди с очень тяжелыми ранениями. Поэтому я считаю, что (возвращение пленных – ред.) – это действительно продемонстрировать желание по окончании войны", – сказал президент Украины.
Напомним, что Путин в разговоре с Трампом пообещал, что завтра, 19 марта, состоится обмен пленными между Россией и Украиной. РФ якобы обещает вернуть по обмену 175 украинских пленных.
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