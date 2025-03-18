Зеленський підтвердив запланований обмін полоненими

За його словами, це був заздалегідь спланований обмін полоненими.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обмін полоненими у форматі "175 на 175" дійсно запланований на завтра, 19 березня.
Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами
"Я про нього (обмін – ред.) знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін. Але в будь-якому випадку, обміни – це прекрасно для України", – каже Зеленський.
На його думку, якщо РФ поверне всіх полонених, це буде свідченням бажання завершити війну.
"Віддати всіх полонених, я вважаю, що це – продемонструвати волю, бажання щодо закінчення війни. Тому що полонені, хлопці і дівчата там роками сидять. Ми адекватні люди. Ми їх не направимо знову на фронт. Їм потрібна допомога, медицина, комусь потрібна реабілітація. Є люди з дуже важкими пораненнями. Тому, я вважаю, що (повернення полонених – ред.) – це дійсно продемонструвати бажання щодо закінчення війни", – сказав президент України.
Нагадаємо, що Путін у розмові з Трампом пообіцяв, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною. РФ нібито обіцяє повернути за обміном 175 українських полонених.
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