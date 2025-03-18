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В Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

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В Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Місто Запоріжжя атакують ворожі БпЛА Колаж ТСН.ua

Ворожі БпЛА — на півдні Запоріжжя.

Місто Запоріжжя атакують ворожі БпЛА 18 березня ввечері. Там вже лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі, передає "Канал 24".

Про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА попередили Повітряні сили України.

"Ворожі БпЛА на півдні Запоріжжя, курс-північно-західний на Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що армія РФ активізувалася на Запорізькому напрямку. Втім, поки що передчасно робити висновки про підготовку російських окупантів до наступу на Запоріжжя.

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