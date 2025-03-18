В Запорожье раздались взрывы: что известно

Город Запорожья атакуют вражеские БПЛА 18 марта вечером. Там уже раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители, передает " Канал 24 ".

Об угрозе применения врагом ударных БПЛА предупредили Воздушные силы Украины.

"Враждебные БпЛА на юге Запорожья, курс-северо-западный на Днепропетровщину", — говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что армия РФ активизировалась на Запорожском направлении. Впрочем, пока преждевременно делать выводы о подготовке российских окупантов к наступлению на Запорожье.

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