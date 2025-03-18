Трамп сообщил о "продуктивном" разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о "немедленном" прекращении огня.

Об этом американский лидер написал Truth Social.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным вопросам, понимая, что мы будем работать быстро, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной", – написал Трамп.

Президент США в очередной раз заявил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом. Он добавил, что в ходе разговора обсуждались многие детали мирного соглашения.

"И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним эту работу!" – подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, в Белом доме заявили, что переговоры о перемирии в Черном море начнутся немедленно на Ближнем Востоке. Трамп и Путин также договорились о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Стоит отметить, что через несколько часов после завершения разговора Трампа и Путина, во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы.

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