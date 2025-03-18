Трамп поговорил с Путиным: как отреагировали украинцы в соцсетях

В соцсетях живо обсуждают разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, это уже второй телефонный разговор Трампа с Путиным, в ходе которого они обсуждали пути завершения войны в Украине.

Первый разговор был 12 февраля, тогда американский и российский президенты договорились о совместных усилиях по прекращению войны и возможных взаимных визитах.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев, как они комментируют переговоры глав США и РФ.

"Чудо не случилось"

Нардеп Ярослав Железняк, комментируя переговоры, назвал их результат ожидаемым, и подчеркнул, что чуда не произошло.

"Пока единственное, что могу сказать: это было очень ожидаемо. Чудо не произошло", — написал Железняк в Telegram.

Депутат Киевского городского совета Павел Бойченко комментируя цитату издания CNN, которое сообщило, что телефонный разговор Трампа и Путина прошел "очень хорошо", заметил, что непонятно для кого она прошла "хорошо".

"Хорошо для кого? Хорошо для Трампа… тем более для путина? Предчувствия не хорошие", – подчеркнул Бойченко.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак проанализировал длительность разговора президентов. Он отметил, что Трамп и Путин говорили через переводчика, который переводит последовательно.

"То есть, по сути, этот разговор был на 45 мин. Зная словесную эквилибристику Путина и красноречие Трампа, не так много. Если, конечно, это не тактика — перевести дальнейшее обсуждение на помощников", — отметил Шлинчак.

Также председатель правления предположил, что в худшем случае пункты для разговора были согласованы заранее и у каждой стороны не было возражений или пунктов было мало.

Шлинчак добавил, что президенты "договорились дальше договариваться снова".

Реакция соцсетей\скриншот

Кремль настаивает на своих условиях

Украинская общественная деятельница Мария Барабаш в соцсети Х написала, что следует убедиться придерживается ли Путин обещания по прекращению огня по энергетике и инфраструктуре. Барабаш убеждена, что кремлевский диктатор продолжит обстреливать Украину.

"Единственная гарантия длительного, крепкого и окончательного мира в Украине – это боеспособная и вооруженная до зубов украинская армия, которую обеспечивает сильная свободная экономика и верховенство права", – отметила Мария.

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Украинский экономист и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов анализируя сообщения СМИ о результатах разговора двух президентов отметил, что Кремль настаивает на своих предыдущих условиях:

сокращение украинской армии

смена правительства

нейтральный статус в отношении НАТО

признание оккупированных территорий

Экономист отмечает, что США в переговорах отказались от всех своих рычагов влияния на страну-агрессорку.

"Также в российской версии появился текст о якобы окруженных украинских войсках и о том, насколько "миролюбивым" и "великодушным" является Путин, который не уничтожает их. Но нет никаких доказательств такого окружения. Сегодняшние пресрелизы это косвенно подтверждают – у них нет конкретных действий или требований".

Народная депутат Ирина Геращенко резко отреагировала на договоренности о запрете Украины наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ, в то время, когда враг будет атаковать украинские города и села.

"То есть Украине запретят бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, работающим на ВПК, но РФ будет лупить по украинским гражданским городам и селам?", — написала она в Facebook.

Украинский блоггер Сергей Наумович сопоставляет Трампа и Путина, называя их "очень похожими".

"Оба с детской непосредственностью требуют что-то от Украины, ничего не предлагая взамен", – написал блоггер на своей странице в Facebook.

Наумович подчеркнул, что Кремлю необходимо, чтобы на поле боя со стороны Украины было меньше живой силы и вооружения, чтобы изменить ход событий.

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко отметил, что Трамп хотел оглашения полного прекращения огня на 30 дней, однако РФ на это не соглашается.

Нардеп отмечает, что этот факт следует зафиксировать. Также он добавляет, что замысел Трампа не получился, что в итоге может плохо обернуться для самой России.

"О большом обмене и о прекращении ударов по инфраструктуре – очень хорошие новости. И тут можем уже зафиксировать то, что пути боятся Трампа. Потому что он был вынужден пойти на какую-то деэскалацию – и пошел на нее", – добавил нардеп.

Никакой конкретики достичь не удалось

Политолог Вадим Денисенко отметил, что теперь, вероятно, будет попытка провести "ряд раундов переговоров" в Саудовской Аравии, чтобы заставить Украину и РФ пойти на уступки. Денисенко считает, что это может занять несколько недель. Также он отметил, что сейчас «мы все больше входим в сценарий, что этот раунд переговоров будет провален и запускается новый цикл войны на 6-9 месяцев, как минимум».

Украинский политик, председатель Координационного совета политической партии "Гражданская позиция", Владимир Гирняк отметил, что, несмотря на отсутствие деталей, однако можно сделать выводы, "что никакой конкретики достичь не удалось".

"Традиционно договорились договариваться, что "немедленно" пообещали делать где-нибудь на Ближнем Востоке. Точнее, традиционно пообещал Трамп", — отметил политик.

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Также он отметил, что обмен пленными являются хорошей новостью, однако "обмены с разным успехом происходили и без посредничества Трампа".

Реакция соцсетей\скриншот

"Ближайшим к реализации из обсуждаемого выглядит предложенный Путиным матч между российскими и американскими хоккеистами. Поскольку они и такую дураку обсуждали, то можно предположить, что рассказали друг другу и о рыбалке, и о лекарствах от старческого маразма", — отметил Гирняк.

Напомним, ранее мы писали о том, что после разговора Трампа с Путиным в Киеве раздаются взрывы.

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