Трамп поговорив із Путіним: як відреагували українці в соцмережах

В соцмережах жваво обговорюють розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Нагадаємо, це вже друга телефонна розмова Трампа з Путіним, під час якої вони обговорювали шляхи закінчення війни в Україні.

Перша розмова була 12 лютого. Тоді американський та російський президенти домовилися про спільні зусилля для припинення війни та можливі взаємні візити.

ТСН.ua зібрав реакцію українців, як вони коментують переговори очільників США та РФ.

"Дива не сталося"

Нардеп Ярослав Железняк, коментуючи перемовини, назвав їхній результат очікуваним і підкреслив, що дива не сталося.

"Поки єдине, що можу сказати: це було дуже очікувано. Диво не трапилось", – написав Железняк у Telegram.

Депутат Київської міської ради Павло Бойченко, коментуючи цитату видання CNN, яке повідомило, що телефонна розмова Трампа й Путіна пройшла "дуже добре", зауважив, що незрозуміло, для кого вона пройшла "добре".

"Добре для кого? Добре для Трампа… тим більше для путіна? Передчуття недобрі", – підкреслив Бойченко.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак проаналізував тривалість часу розмови президентів. Він зауважив, що Трамп і Путін говорили через перекладача, який робить переклад послідовно.

"Тобто, власне, ця розмова була на 45 хв. Знаючи словесну еквілібристику Путіна і красномовство Трампа, не так багато. Якщо, звісно, це не тактика – перекласти подальше обговорення на помічників", – зазначив Шлінчак.

Також він припустив, що в гіршому разі пункти для розмови були погоджені заздалегідь, і в кожної сторони не було заперечень або пунктів було мало.

Шлінчак додав, що президенти "домовилися далі домовлятися знову".

Реакція соцмереж / Скриншот

Кремль наполягає на своїх умовах

Українська громадська діячка Марія Барабаш у соцмережі Х написала, що треба переконатися, чи дотримається Путін обіцянки щодо припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Барабаш переконана, що кремлівський диктатор продовжить обстрілювати Україну.

"Єдина гарантія тривалого, міцного та остаточного миру в Україні – це боєздатна та озброєна до зубів українська армія, яку забезпечує сильна вільна економіка та верховенство права", – зауважила Марія.

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Український економіст і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, аналізуючи повідомлення ЗМІ щодо результатів розмови двох президентів, зазначив, що Кремль наполягає на своїх попередніх умовах:

скорочення української армії

зміна уряду

нейтральний статус щодо НАТО

визнання окупованих територій

Економіст зауважує, що США в переговорах відмовилися від усіх своїх важелів впливу на країну-агресорку.

"Також у російській версії з’явився текст про нібито оточені українські війська та про те, наскільки "миролюбним" і "великодушним" є Путін, що не знищує їх. Але немає жодних доказів такого оточення. Сьогоднішні пресрелізи це непрямо підтверджують – у них немає конкретних дій чи вимог", – зазначив Милованов.

Народна депутатка Ірина Геращенко різко відреагувала на домовленості щодо заборони Україні завдавати ударів по нафтопереробних заводах РФ у той час, коли ворог атакуватиме українські міста й села.

"Тобто Україні заборонять бити по російських нафтопереробних заводах, які працюють на ВПК, але РФ лупитиме по українських цивільних містах і селах?" – написала вона у Facebook.

Український блогер Сергій Наумович співставляє Трампа та Путіна, називаючи їх "дуже схожими".

"Обидва з дитячою безпосередністю вимагають щось від України, нічого не пропонуючи взамін", – написав блогер на своїй сторінці у Facebook.

Наумович підкреслив, що Кремлю необхідно, щоб на полі бою з боку України було менше живої сили й озброєння для того, щоб змінити перебіг подій.

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Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко зауважив, що Трамп хотів оголошення повного припинення вогню на 30 днів, проте РФ на це не погоджується.

Нардеп зауважує, що цей факт треба зафіксувати. Також він додає, що задум Трампа не вдався, що в підсумку може погано обернутися для самої Росії.

"Про великий обмін і про припинення ударів по інфраструктурі – дуже гарні новини. І отут можемо вже зафіксувати те, що путін боїться Трампа. Бо він був змушений піти на якусь деескалацію – і пішов на неї", – додав нардеп.

Жодної конкретики досягнути не вдалося

Політолог Вадим Денисенко зауважив, що тепер, ймовірно, буде спроба провести "низку раундів переговорів" у Саудівській Аравії, щоб змусити Україну та РФ піти на поступки. Денисенко вважає, що це може зайняти кілька тижнів. Також він зазначив, що зараз "ми все більше входимо в сценарій, що цей раунд переговорів буде проваленим і запускається новий цикл війни на 6-9 місяців як мінімум".

Український політик, голова Координаційної ради політичної партії "Громадянська позиція" Володимир Гірняк зазначив, що попри відсутність деталей можна зробити висновки, "що жодної конкретики досягнути не вдалося".

"Традиційно домовилися домовлятися, що "негайно" пообіцяли робити десь на Близькому Сході. Точніше, традиційно пообіцяв Трамп", – зауважив політик.

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Також він додав, що обмін полоненими є гарною новиною, проте "обміни з різним успіхом відбувалися і без посередництва Трампа".

Реакція соцмереж / Скриншот

"Найближчим до реалізації з обговорюваного видається запропонований Путіним матч між російськими та американськими хокеїстами. Оскільки вони й таку дурню обговорювали, то можна припустити, що розповіли один одному і про рибалку, і про ліки від старечого маразму", – зауважив Гірняк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після розмови Трампа з Путіним у Києві лунають вибухи.

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