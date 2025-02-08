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Освободившийся из плена боец впервые увидит свою дочь

Освободившийся из плена боец впервые увидит свою дочь

Младшая дочь Павла Зубаня с плакатом своего папы на акции в поддержку пленных. Фото "Суспільне Полтава".

Младшую дочь мужчина видел только по телефону, ведь когда попал в плен, ей была всего неделя.

Во время последнего обмена военнопленными 5 февраля домой вернулись 150 украинских защитников. Среди них солдат Павел Зубань с Полтавщины, который впервые вживую увидит свою младшую дочь.

Об этом передает "Суспільне Полтава".

Павел Зубань – доброволец. Он попал в российский плен 9 апреля 2023 во время боев близ Марьинки. 16 дней вместе с побратимами держал оборону на позиции. Павел служил в 79-й бригаде в должности стрелка-снайпера. С 2014-го по 2015-й воевал в АТО.

Дома папы ждали две дочери. Старшей Варваре 7 лет, а младшей Ярине в марте исполнится 2 года. Младшую дочь мужчина видел только по телефону, ведь когда он вышел на позиции, малышке была всего неделя.

"Как ей была неделя, она только родилась и он вышел на позицию. Он ее не видел, вживую только по телефону, по видеосвязи. Уже немного говорим. Она знает, что это папа по фотографии и все. А как он позвонил, то она сказала: "Папа, люблю, люблю" и обрадовалась. Доченька старше тоже. Ну, она уже больше всего это осмысливает. Так дети очень обрадовались, и он очень обрадовался. Он не ожидал, что младшая дочь уже говорит. Его вопрос был: "Она что, уже говорит?", - рассказала жена военного Анастасия Зубань.

Об освобождении мужа из плена Анастасия узнала от него самого из-за телефонного звонка.

"Знаете, это одно слово — счастье. Это просто не передать словами и ощущениями, когда он позвонил. Потому что сразу нам не уведомление пришло, а он позвонил. Ему дали телефон, и он позвонил. Было счастье, слезы. Трудно было что-то сказать, не знали, что говорить. Просто услышали, что он в Украине и все", – отмечает она.

Дочь Павла Зубаня с его портретом. Фото
Дочь Павла Зубаня с его портретом. Фото "Суспільне Полтава".

Однако семья будет продолжать и дальше посещать акции в поддержку пленных, ведь ждут из российского плена еще нескольких защитников.

"Знакомый уже почти три года в плену, морской пехотинец. Ждем и также Пашиного побратима, который вместе с ним попал в плен. Его не обменяли", – добавила Анастасия.

Ранее освобожденный из плена воин рассказал, как поддержать военных ВСУ в российских тюрьмах.

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