Россияне не готовы к прекращению огня — Зеленский

После телефонного разговора Трампа и Путина украинский президент ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации.

РФ не готова к прекращению огня, ведь выдвигают дополнительные условия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 18 марта.

"Я так вижу, что "русские" не готовы к прекращению огня. Они еще раз самостоятельно подчеркнули, о чем мы предупреждали американских коллег. Они не готовы заканчивать эту войну. И мы это видим: они не готовы даже на первый шаг по прекращению огня. Потому что они будут говорить о каких-то дополнительных условиях", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь партнеров и в будущем.

"Сигналы, о которых мы с вами слышали, а у нас с вами примерно одинаковая информация о помощи партнеров, обмене разведданными и т.д., думаю, здесь мы можем рассчитывать на помощь наших партнеров", — отметил Зеленский.

Переговоры Трампа и Путина! До чего договорились? ТСН 19:30 за 18 марта 2025 года на жестовом языке

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными в формате "175 на 175". Он действительно намечен на 19 марта.

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