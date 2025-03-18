Россияне не готовы к прекращению огня — Зеленский

После телефонного разговора Трампа и Путина украинский президент ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации.
РФ не готова к прекращению огня, ведь выдвигают дополнительные условия.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 18 марта.
"Я так вижу, что "русские" не готовы к прекращению огня. Они еще раз самостоятельно подчеркнули, о чем мы предупреждали американских коллег. Они не готовы заканчивать эту войну. И мы это видим: они не готовы даже на первый шаг по прекращению огня. Потому что они будут говорить о каких-то дополнительных условиях", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь партнеров и в будущем.
"Сигналы, о которых мы с вами слышали, а у нас с вами примерно одинаковая информация о помощи партнеров, обмене разведданными и т.д., думаю, здесь мы можем рассчитывать на помощь наших партнеров", — отметил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными в формате "175 на 175". Он действительно намечен на 19 марта.
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