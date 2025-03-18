Росіяни не готові до припинення вогню — Зеленський

Після телефонної розмови Трампа і Путіна український президент відповів на запитання журналістів щодо ситуації.

РФ не готова до припинення вогню, адже висуває додаткові умови.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 18 березня.

"Я так бачу, що "рускіє" не готові до припинення вогню. Вони ще раз самостійно підкреслили те, про що ми попереджали американських колег. Вони не готові закінчувати цю війну. І ми це бачимо: вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню. Тому вони будуть говорити про якісь додаткові умови", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна може розраховувати на допомогу партнерів і в майбутньому.

"Сигнали, про які ми з вами чули, а у нас з вами приблизно однакова інформація, щодо допомоги партнерів, обміну розвідданими тощо, думаю, тут ми можемо розраховувати на допомогу наших партнерів", — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175". Він дійсно запланований на 19 березня.

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