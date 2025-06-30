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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Наступление РФ на Сумы: удастся ли оккупантам дойти до города

По информации власти, FPV-дроны до города Сумы не долетают.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Сумы.

Сумы. / © Associated Press

Сумская область сильно страдает от российских обстрелов. Линия боевого столкновения в регионе составляет около 45 километров. Впрочем, РФ не удастся оккупировать Сумы.

Об этом заявил заместитель председателя Сумской областной военной администрации Владимир Бабич в интервью УНИАН.

По его словам, больше всего обстреливают приграничные общины Сумского и Шосткинского районов. Также бои продолжаются в Юнаковке. Чиновник отмечает, что российско-украинская война на территории Сумщины перерастает в технологическую с применением дальних средств поражения и смещением акцентов на БПЛА.

Вместе с тем FPV-дроны в город Сумы не долетают. Ба больше - военные принимают меры, чтобы не долетали в будущем.

Протяженность линии боевого столкновения в Сумском районе сейчас составляет 45 километров.

"Вероятность оккупации Сумм, о которой много говорили, исключена. Силы обороны Украины этого не допустят. И я также уверен, что практически у всех горожан такие настроения, люди не поддаются панике", - подчеркнул замглавы Сумской ОВА.

Как сообщалось, по данным СМИ, россияне пытаются обстреливать Сумы из ствольной артиллерии. В частности, об этом свидетельствует недавний удар, вероятно, из пушки "Гиацинт" по селу Песчаное, расположенном в километре от областного центра.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ успешно остановили продвижение российской армии в приграничных районах Сумской области, подчеркнул он, удалось стабилизировать.

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