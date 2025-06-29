Россияне пытаются обстреливать Сумы из ствольной артиллерии

Самоходная гаубица "Гиацинт-С" / © Украинский милитарный портал

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Российская армия пытается не только наносить воздушные удары по Сумах, но и обстреливать город из ствольной артиллерии. Об этом свидетельствует недавний удар, вероятно, из пушки «Гиацинт» по селу Песчаное, расположенному в километре от областного центра.

Об обстреле, который произошел 22-23 июня, сообщило издание «УП» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что россияне обстреляли Песчаное активно-реактивным снарядом 152-мм из самоходной артиллерийской установки 2А36 («Гиацинт-Б», прицепная пушка) или 2С5 («Гиацинт-С», самоходная пушка).

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Известно, что максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров.

В издании предположили, что артиллерийский обстрел был осуществлен с территории России — из района села Кульбаки, расположенного севернее захваченных Россией сел на Сумщине, или с востока — из района Гуева и Горнали Курской области РФ. Кульбаки расположены севернее захваченных Россией сел на Сумщине, Гуево и Горналь — на относительно спокойном направлении Мирополья.

Такой обстрел свидетельствует, что российская армия не оставляет попыток дотянуться до Сум артиллерией.

Напомним, 3 июня российская террористическая армия осуществила обстрел центральной части города Сум, в результате которого погибли шесть человек, применив дальнобойные ракетные системы залпового огня.

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