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- Украина
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В Сумах произошли взрывы
Военные предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
В пятницу, 27 июня, в Сумах произошли взрывы. Почти два часа в области раздаются сирены.
Об этом сообщили местные медиа.
"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".
ПС предупреждали о скоростных целях по направлению Сум. Мониторинговые чаты сообщали о том, что областной центр и область под атакой баллистики.
Как сообщалось, меньше часа назад в Днепре и Самаре раздались взрывы. ПС предупреждали о скоростных целях в направлении городов. Власти взрывы подтвердили, но информации о последствиях атаки пока нет.
Напомним, этой ночью РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами" и дронами. Враг запустил по Украине 365 целей. Основным направлением удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.