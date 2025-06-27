Взрыв. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 27 июня, в Сумах произошли взрывы. Почти два часа в области раздаются сирены.

Об этом сообщили местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".

Реклама

ПС предупреждали о скоростных целях по направлению Сум. Мониторинговые чаты сообщали о том, что областной центр и область под атакой баллистики.

Как сообщалось, меньше часа назад в Днепре и Самаре раздались взрывы. ПС предупреждали о скоростных целях в направлении городов. Власти взрывы подтвердили, но информации о последствиях атаки пока нет.

Напомним, этой ночью РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами" и дронами. Враг запустил по Украине 365 целей. Основным направлением удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.

Дата публикации 19:54, 24.06.25 Количество просмотров 131 После прилета под завалами - как действовать?! Советы, которые могут спасти жизнь!