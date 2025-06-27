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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Сумах произошли взрывы

Военные предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В пятницу, 27 июня, в Сумах произошли взрывы. Почти два часа в области раздаются сирены.

Об этом сообщили местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".

ПС предупреждали о скоростных целях по направлению Сум. Мониторинговые чаты сообщали о том, что областной центр и область под атакой баллистики.

Как сообщалось, меньше часа назад в Днепре и Самаре раздались взрывы. ПС предупреждали о скоростных целях в направлении городов. Власти взрывы подтвердили, но информации о последствиях атаки пока нет.

Напомним, этой ночью РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами" и дронами. Враг запустил по Украине 365 целей. Основным направлением удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.

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Дата публикации
Количество просмотров
21k
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