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У Сумах сталися вибухи
Військові попереджали про загрозу балістичного озброєння.
У п’ятницю, 27 червня, у Сумах сталися вибухи. Майже дві години в області лунають сирени.
Про це повідомили місцеві медіа.
“У Сумах було чути вибух”, - повідомило “Суспільне”.
ПС попереджали про швидкісні цілі в напрямку Сум. Моніторингові чати повідомляли про те, що обласний центр та область під атакою балістики.
Як повідомлялося, менше годити тому у Дніпрі та Самарі пролунали вибухи. ПС попереджали про швидкісні цілі у напрямку міст. Влада вибухи підтвердила, але інформації про наслідки атаки поки немає.
Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами" і дронами. Ворог запустив по Україні 365 цілей. Основним напрямком удару був Старокостянтинів у Хмельницькій області.