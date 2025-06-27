Вибух. / © Associated Press

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У п’ятницю, 27 червня, у Сумах сталися вибухи. Майже дві години в області лунають сирени.

Про це повідомили місцеві медіа.

“У Сумах було чути вибух”, - повідомило “Суспільне”.

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ПС попереджали про швидкісні цілі в напрямку Сум. Моніторингові чати повідомляли про те, що обласний центр та область під атакою балістики.

Як повідомлялося, менше годити тому у Дніпрі та Самарі пролунали вибухи. ПС попереджали про швидкісні цілі у напрямку міст. Влада вибухи підтвердила, але інформації про наслідки атаки поки немає.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами" і дронами. Ворог запустив по Україні 365 цілей. Основним напрямком удару був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Дата публікації 19:54, 24.06.25 Кількість переглядів 132 Після прильоту під завалами - як діяти?! Порад, які можуть врятувати життя!