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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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21k
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У Сумах сталися вибухи

Військові попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У п’ятницю, 27 червня, у Сумах сталися вибухи. Майже дві години в області лунають сирени.

Про це повідомили місцеві медіа.

“У Сумах було чути вибух”, - повідомило “Суспільне”.

ПС попереджали про швидкісні цілі в напрямку Сум. Моніторингові чати повідомляли про те, що обласний центр та область під атакою балістики.

Як повідомлялося, менше годити тому у Дніпрі та Самарі пролунали вибухи. ПС попереджали про швидкісні цілі у напрямку міст. Влада вибухи підтвердила, але інформації про наслідки атаки поки немає.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами" і дронами. Ворог запустив по Україні 365 цілей. Основним напрямком удару був Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21k
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