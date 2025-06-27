Moneyveo серед кращих постачальників фінансових послуг

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Moneyveo працює в сегменті небанківських фінансових послуг, забезпечуючи доступ до кредитування у різних регіонах країни. Компанія підкреслює, що дотримується принципів прозорості та відповідального кредитування, підтримує розвиток фінансової інклюзії, обслуговуючи понад 1,4 мільйона споживачів.

«Ця відзнака – підтвердження нашої відповідальності перед кожним клієнтом, – зазначає СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. – Ми працюємо, щоб кожен, хто потребує фінансової підтримки, міг отримати її максимально комфортно й у зручний для себе спосіб».

Нагадаємо, Moneyveo першою серед небанківських установ отримала міжнародний сертифікат PCI DSS Service Provider 3.2.1, що підтверджує відповідність високим стандартам захисту даних клієнтів.

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Компанія є членом Американсько-української ділової ради (USUBC), що сприяє налагодженню міжнародної співпраці та розвитку українського фінансового сектору на світовому рівні.

У своїй діяльності Манівео співпрацює також із професійними галузевими асоціаціями – АУБ, УАФІК, ВАФК тощо. СЕО Moneyveo очолює Комітет з небанківського кредитування при Асоціації українських банків.

Окрім комерційної діяльності Moneyveo реалізує власну комплексну соціальну програму Help by Moneyveo, яка включає підтримку Збройних сил України, реабілітаційного центру для військових NextStep Ukraine, центру ветеранів «Серцевір», а також опікується дітьми з інвалідністю і сиротами.

Відзнака «Вибір споживача 2024» свідчить про стабільність і довіру до компанії з боку користувачів і професійної спільноти.

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Сайт: https://moneyveo.com.ua/uk/news/

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ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Ліцензія НБУ від 08.03.2024 р. на надання коштів та банківських металів у кредит, безстрокова.

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