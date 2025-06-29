В России растет страх перед китайскими шпионами - Welt

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Несмотря на публичные заявления президента России Владимира Путина о «дружбе без границ» с Китаем, в среде российских спецслужб нарастает недоверие к Пекину.

Об этом сообщает Welt.

Российская разведка все чаще фиксирует случаи шпионажа со стороны китайских агентов, в частности в чувствительных областях обороны и науки.

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Китай — союзник, но не для всех

После полномасштабного вторжения в Украину Россия фактически стала экономически зависимой от Китая. Автократия Си Цзиньпина стала главным покупателем российских энергоресурсов, а также источником технологий, которых Россия лишилась из-за санкций Запада. Китай также помогает Москве обходить санкции.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин демонстративно поддерживает теплые отношения с Си Цзиньпином, называя его «дорогим другом» и приглашая на государственные торжества, в частности на парад на Красной площади в мае 2025 года.

Однако, как утверждает издание, в российских спецслужбах отсутствует подобное увлечение. Утечка секретного отчета, который получила The New York Times, свидетельствует о запуске ФСБ программы контрразведки под кодовым названием «Entente-4», направленной именно против Китая.

Особый интерес к дронам и оборонным технологиям

В отчете указано, что китайские шпионы особенно интересуются российскими разработками в сфере производства беспилотников, а также системами обороны от западного оружия. Потенциальные источники утечки — российские ученые, госслужащие и представители ВПК.

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Хотя Кремль официально преуменьшает масштабы китайского шпионажа, факты говорят сами за себя. По подсчетам российского издания «Коммерсант», с 1997 по 2019 год по меньшей мере 14 человек были осуждены в России за шпионаж в пользу Китая. Эти дела касались, в частности, передачи данных о межконтинентальных ракетах, космических зондах или системах защиты космических аппаратов.

Часто в таких случаях возникают сомнения в обоснованности обвинений. ФСБ контролирует все международные академические связи в России, а ученых с доступом к секретной информации подвергает жесткому надзору — вплоть до сопровождения агентами на конференции и обязательной цензуры публикаций.

Критики, в частности известные в эмиграции эксперты по российским спецслужбам Андрей Солдатов и Ирина Бораган, считают, что многие дела могут быть сфабрикованными — чтобы создать видимость «успехов» спецслужб.

«Измена» в обмен на статистику

Показателен случай физика Дмитрия Колкера из Новосибирска, которого летом 2022 года задержали по подозрению в госизмене — якобы за передачу секретной информации во время лекций в Китае. На момент ареста он имел 4-ю стадию рака поджелудочной железы. Несмотря на протесты врачей, его этапировали в московское СИЗО, где он умер через четыре дня.

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Другой пример — дело ученого Антона Климкина из Томска. Он исследовал технологию лидара (лазерного сканирования) в рамках совместного российско-китайского проекта. В июне 2024 года его приговорили к 2,5 годам заключения за «тайное сотрудничество с иностранной организацией». Его китайский аспирант, по сообщениям, сначала также был задержан, но впоследствии спокойно покинул Россию.

Неофициальное послание Кремлю

С 2022 по 2024 год только в Сибири, в таких городах как Новосибирск и Томск, зафиксировано пять новых дел против «китайских шпионов». Хотя Кремль избегает прямой критики Пекина, эти дела могут быть сигналом — не только предостережением, но и намеком на то, что «историческое партнерство» с Китаем имеет свою цену и риски.

Историческое недоверие между Москвой и Пекином имеет глубокие корни еще с 1960-х годов, когда споры между СССР и Китаем едва не привели к войне. Поэтому нынешний «альянс» вызывает подозрение у многих представителей силовых элит РФ.

Молчание ФСБ

После дела Климкина новых публичных дел против китайских шпионов не было. Это может означать, что ФСБ не удалось зафиксировать новых случаев — или Кремль решил не выносить их на публику, чтобы не испортить «картинку» стратегического партнерства с Китаем.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ФСБ России считает Китай серьезной угрозой, несмотря на заявления Путина о дружбе. По данным The New York Times, в секретных документах КНР называют врагом, который пытается вербовать российских чиновников и шпионить за военными технологиями, готовясь претендовать на территории РФ.