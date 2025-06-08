Путин только прикрывается дружбой с Си: на самом деле Китай хочет оттяпать часть РФ

Путин и Си Цзиньпин

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во внутренних документах называет Китай серьезной угрозой безопасности своей стране.

Об этом говорится в материале, опубликованном газетой The New York Times.

СМИ ссылаются на полученный от кибергруппы Ares Leaks внутренний отчет ФСБ.

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Авторы материала предполагают, что документ написали в ФСБ в начале 2024 года и он может быть черновиком. Шесть разведывательных агентств Запада, которым The New York Times показала документ, высказали мнение, что он настоящий.

Журналисты отмечают, что публично президент РФ Путин говорит о крепкой дружбе России с Китаем, но в ФСБ китайцев называют врагами.

Спецслужба РФ пишет, что Китай все чаще пытается завербовать россиян для шпионажа, чтобы получить доступ к чувствительным военным технологиям, в том числе переманивая недовольных российских ученых.

В ФСБ также считают, что КНР шпионит за вторжением РФ в Украину, чтобы узнать об оружии с Запада и методах ведения войны, в том числе с использованием беспилотников.

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Также в ФСБ опасаются, что представители Китая готовят основу для выдвижения претензий на территорию России, пишет издание.

Журналисты утверждают, что за три дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года в ФСБ утвердили программу «Антанта-4», смысл которой не дать китайским шпионам подрывать интересы России.

Медиа предполагает, что Россия, готовя «Антанту-4», волновалась, что Пекин может попытаться извлечь выгоду из отвлечения России на Украину, и с тех пор ФСБ якобы наблюдает именно это. В частности, китайцы якобы активизировали вербовку российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к властям РФ.

The New York Times пришла к выводу, что документ ФСБ подтверждает теорию, что при правильном подходе Россию можно оторвать от Китая. Но все может быть наоборот, полагают журналисты.

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Из документа ФСБ якобы следует, что Россия пытается предоставлять шпионам Пекина положительную информацию о российских военных операциях.

Напомним, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

В своем выступлении после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения самодостаточны и что обе страны продолжат увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.