Пентагон десятилетиями фабриковал фейки об НЛО и инопланетянах

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Крошечный офис Пентагона месяцами расследовал теории заговора о секретных программах Вашингтона по НЛО, когда обнаружил шокирующую правду: по крайней мере, одна из этих теорий подпитывалась самим Пентагоном. Военные США фабриковали доказательства инопланетных технологий и позволяли распространяться слухам, чтобы скрыть реальные секретные программы вооружений.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Мифы об НЛО и секретных программах: игра Пентагона

Заказанная Конгрессом проверка показала, что еще в 1980-х годах полковник ВВС посещал бар у Зоны 51 — сверхсекретного объекта в пустыне Невады. Он передал владельцу фотографии, которые могли быть летающими тарелками. Эти фотографии были вывешены на стенах, и в местный фольклор вошла идея, что американские военные тайно испытывают восстановленные инопланетные технологии.

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Однако действия полковника не были «ливнем», на самом деле его задачей было умышленное распространение дезинформации.

Фотографии были сфальсифицированы, признался следователем Пентагона в 2023 году уже отставной офицер. Вся эта акция была уловкой, чтобы скрыть настоящее назначение Зоны 51. ВВС использовали этот объект для разработки сверхсекретных стелс-истребителей, считавшихся критическим преимуществом против Советского Союза. Военные руководители опасались, что программы могут быть раскрыты, если местные жители случайно увидят испытательный полет, например стелс-истребителя F-117 — самолета, действительно выглядевшего не от этого мира. Лучше было бы, если бы люди поверили, что он прибыл из Андромеды.

Этот эпизод, о котором сообщается впервые, был лишь одним из ряда открытий, сделанных командой Пентагона в ходе расследования десятилетий заявлений о том, что Вашингтон скрывает свои знания о внеземной жизни. Результатом этой работы стал отчет, предоставленный в прошлом году Министерством обороны, признавший обвинения в правительственном сокрытии безосновательными.

Тем не менее, расследование The Wall Street Journal обнаружило, что сам отчет был сокрытием — но не таким, как хотел бы убедить индустрия сговора об НЛО. Публичное раскрытие информации скрывало правду, стоящую за некоторыми основными мифами об НЛО: сам Пентагон иногда намеренно раздувал эти слухи, что фактически являлось дезинформацией, направленной правительством США против собственных граждан.

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Кроме того, сама природа операций Пентагона — непрозрачная бюрократия, которая хранила секретные программы, встроенные в другие секретные программы, скрытые под вымышленными историями, — создавала благоприятную почву для распространения мифов. Эти находки представляют ошеломляющий новый поворот в истории культурной одержимости Америки НЛО.

От «шуток» до масштабной дезинформации: расследование AARO

Создание офиса AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) под руководством Шона Киркпатрик в 2022 году имело две миссии. Первая — сбор данных об наблюдении, особенно вблизи военных объектов, и оценка, могут ли они быть объяснены земными технологиями. AARO обнаружило, что большинство инцидентов связано с воздушными шарами, птицами и многочисленными дронами. Многие рассказы пилотов о «плавающих сферах» оказались отражением солнца от спутников Starlink. Офис все еще расследует, могут ли некоторые непонятные события быть иностранными технологиями, например китайскими самолетами, использующими методы маскировки.

Вторая миссия AARO оказалась более своеобразной: пересмотреть исторические записи до 1945 г., чтобы оценить заявления десятков бывших военных о секретной программе Вашингтона по сбору инопланетных технологий Конгресс предоставил офису беспрецедентный доступ к наиболее засекреченным программам Америки.

Киркпатрик обнаружил «зеркальный зал» внутри Пентагона, замаскированный официальными и неофициальными прикрытиями. Десятилетиями новым командирам наиболее засекреченных программ ВВС, как часть их вступительных брифингов, вручали лист бумаги с фотографией, которая выглядела как летающая тарелка. Аппарат описывали как антигравитационное маневрирующее транспортное средство. Офицерам говорили, что присоединяемая программа под названием Yankee Blue является частью усилий по реинжинирингу технологий на этом аппарате. Им приказывали никогда больше не упоминать об этом. Многие так и не узнали, что это был фейк. Практика продолжалась десятилетиями, пока ее не приказали прекратить в 2023 году.

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Другой случай касается инцидента 1967 года, когда капитан ВВС Роберт Салас, отвечавший за 10 ядерных ракет в Монтане, увидел, как «светящийся красновато-оранжевый овал завис над передними воротами», а затем все 10 ракет были деактивированы. Саласу приказали никогда не обсуждать инцидент. Расследование Киркпатрика выявило, что это были испытания ВВС с имитирующим импульс электромагнитным генератором, способный выводить из строя оборудование, чтобы проверить уязвимость ядерных объектов. Правду скрывали, чтобы не допустить утечки информации об уязвимости ядерного арсенала.

По словам Саласа, «существует гигантское сокрытие, не только со стороны ВВС, но и каждого другого федерального агентства, имеющего отношение к этой теме». В Пентагоне дезинформация превратилась в опасную силу, которая с десятилетиями стала почти неудержимой.

«Параноидальная мифология, которую помогали распространять военные США, теперь охватила все большее число их собственных чиновников, считающих себя верующими», — отмечают авторы статьи.

Напомним, американский ученый Хал Путхофф, известный своим участием в секретных программах ЦРУ, заявил, что начиная с 1940-х годов военные США обнаружили более 10 объектов внеземного происхождения.

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