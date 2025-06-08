Пентагон десятиліттями фабрикував фейки про НЛО та іншопланетян

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Крихітний офіс Пентагону місяцями розслідував теорії змови про секретні програми Вашингтона щодо НЛО, коли виявив шокувальну правду: принаймні одна з цих теорій підживлювалася самим Пентагоном. Військові США фабрикували докази інопланетних технологій та дозволяли поширюватися чуткам, щоб приховати реальні секретні програми озброєнь.

Про це пише The Wall Street Journal.

Міфи про НЛО та секретні програми: гра Пентагону

Замовлена Конгресом перевірка показала, що ще у 1980-х роках полковник ВПС відвідував бар поблизу Зони 51 — надсекретного об’єкта в пустелі Невади. Він передав власнику фотографії, які могли бути літаючими тарілками. Ці фотографії вивісили на стінах, і в місцевий фольклор увійшла ідея, що американські військові таємно випробовують відновлені інопланетні технології.

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Однак дії полковника не були «зливом», насправді його завданням було навмисне поширення дезінформації.

Фотографії були сфальсифіковані, зізнався слідчим Пентагону в 2023 році нині вже відставний офіцер. Вся ця акція була хитрощами, щоб приховати справжнє призначення Зони 51. ВПС використовували цей об’єкт для розробки надсекретних стелс-винищувачів, які вважалися критичною перевагою проти Радянського Союзу. Військові керівники побоювалися, що програми можуть бути розкриті, якщо місцеві жителі випадково побачать випробувальний політ, наприклад, стелс-винищувача F-117 — літака, який справді виглядав не від цього світу. Краще було б, аби люди повірили, що він прибув з Андромеди.

Цей епізод, про який повідомляється вперше, був лише одним із низки відкриттів, зроблених командою Пентагону під час розслідування десятиліть заяв про те, що Вашингтон приховує свої знання про позаземне життя. Результатом цієї роботи став звіт, наданий минулого року Міністерством оборони, який визнав звинувачення в урядовому приховуванні безпідставними.

Проте, розслідування The Wall Street Journal виявило, що сам звіт був приховуванням — але не таким, як хотіла б переконати індустрія змови про НЛО. Публічне розкриття інформації приховувало правду, що стоїть за деякими основними міфами про НЛО: сам Пентагон іноді навмисно роздмухував ці чутки, що фактично було дезінформацією, спрямованою урядом США проти власних громадян.

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Окрім цього, сама природа операцій Пентагону — непрозора бюрократія, яка зберігала секретні програми, вбудовані в інші секретні програми, приховані під вигаданими історіями — створювала сприятливий ґрунт для поширення міфів. Ці знахідки представляють приголомшливий новий поворот в історії культурної одержимості Америки НЛО.

Від «жартів» до масштабної дезінформації: розслідування AARO

Створення офісу AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) під керівництвом Шона Кіркпатріка у 2022 році мало дві місії. Перша — збір даних про спостереження, особливо поблизу військових об’єктів, та оцінка, чи можуть вони бути пояснені земними технологіями. AARO виявило, що більшість інцидентів пов’язані з повітряними кулями, птахами та численними дронами. Багато розповідей пілотів про «плаваючі сфери» виявилися віддзеркаленням сонця від супутників Starlink. Офіс все ще розслідує, чи можуть деякі незрозумілі події бути іноземними технологіями, наприклад, китайськими літаками, що використовують методи маскування.

Друга місія AARO виявилася більш своєрідною: переглянути історичні записи до 1945 року, щоб оцінити заяви десятків колишніх військових про секретну програму Вашингтона зі збору інопланетних технологій. Конгрес надав офісу безпрецедентний доступ до найбільш засекречених програм Америки.

Кіркпатрік виявив «дзеркальний зал» всередині Пентагону, замаскований офіційними та неофіційними прикриттями. Десятиліттями новим командирам найбільш засекречених програм ВПС, як частина їхніх вступних брифінгів, вручали аркуш паперу з фотографією, яка виглядала як літаюча тарілка. Апарат описували як антигравітаційний маневруючий транспортний засіб. Офіцерам говорили, що програма, до якої вони приєднуються, під назвою Yankee Blue, є частиною зусиль з реінжинірингу технологій на цьому апараті. Їм наказували ніколи більше не згадувати про це. Багато хто так і не дізнався, що це був фейк. Практика тривала десятиліттями, поки її не наказали припинити у 2023 році.

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Інший випадок стосується інциденту 1967 року, коли капітан ВПС Роберт Салас, що відповідав за 10 ядерних ракет у Монтані, побачив, як «червонувато-помаранчевий овал, що світиться, завис над передньою брамою», а потім всі 10 ракет були деактивовані. Саласу наказали ніколи не обговорювати інцидент. Розслідування Кіркпатріка виявило, що це були випробування ВПС з електромагнітним генератором, що імітував імпульс, здатний виводити з ладу обладнання, щоб перевірити вразливість ядерних об’єктів. Правду приховували, щоб не допустити витоку інформації про вразливість ядерного арсеналу.

За словами Саласа, «існує гігантське приховування, не лише з боку ВПС, а й кожної іншої федеральної агенції, яка має відношення до цієї теми». У Пентагоні дезінформація перетворилася на небезпечну силу, яка з десятиліттями стала майже нестримною.

«Параноїдальна міфологія, яку допомагали поширювати військові США, тепер охопила дедалі більшу кількість їхніх власних високопосадовців, які вважають себе віруючими», — зазначають автори статті.

Нагадаємо, американський вчений Хал Путхофф, відомий своєю участю у секретних програмах ЦРУ, заявив, що починаючи від 1940-х років військові США виявили понад 10 об’єктів позаземного походження.

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