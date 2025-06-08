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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Это удобрение из двух ингредиентов действует как стимулятор роста для огурцов и помидоров

Чтобы огурцы и помидоры не только хорошо росли, но и давали обильный урожай, вам не нужны дорогие препараты. Ведь эффективное средство уже есть на вашей кухне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить помидоры и огурцы, чтобы быстро росли

Чем подкормить помидоры и огурцы, чтобы быстро росли / © www.freepik.com/free-photo

Опытные огородники все чаще используют простую смесь из молока и йода. Такая натуральная подкормка работает, как стимулятор роста и надежная защита от вредителей. А все благодаря тому, что молоко и йод содержат кучу полезных минералов, витаминов и других веществ, которые очень полезны для огородных культур. Рассказываем, ссылаясь на ресурс ukrayinynovyny.pl, почему именно этот домашний раствор следует применять для стимуляции роста помидоров и огурцов.

Удобрение из молока и йода: рост, защита и полезные микроэлементы

Это одна из самых эффективных народных подкормок, которую легко приготовить из того, что всегда находится под рукой. Комбинация молока и йода действует на огурцы и помидоры комплексно — улучшает их развитие, укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Каковы основные преимущества такой подкормки.

  • Стимулирует рост и укрепляет клеточные структуры благодаря кальцию из молока.

  • Защищает от мучнистой росы, фитофторы и гнили.

  • Действует как природный фунгицид и антисептик благодаря йоду.

  • Отпугивает тлю и других вредителей.

  • Поставляет растения белки, аминокислоты и минералы — магний, калий, фосфор, серу.

  • Улучшает фотосинтез и формирование завязи.

  • Укрепляет корневую систему и способствует быстрому цветению.

Использовать такой раствор можно как для полива, так и для опрыскивания. Главное, не превышать рекомендованную дозу и готовить удобрение перед самим применением, чтобы сберечь все полезные вещества.

Как правильно приготовить раствор: пропорции и применение

Для приготовления подкормки вам понадобится:

  • 8 литров дождевой или отстоявшейся воды комнатной температуры;

  • 1 литр молока с низким процентом жирности (0,5%-1,5%);

  • 10 капель аптечного йода.

Способ приготовления и применения.

  • В большую емкость налейте воды.

  • Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

  • Осторожно капните йод и снова перемешайте.

  • Раствор сразу разделите: одну часть используйте для полива под корень, другую для опрыскивания листьев.

  • Проводите обработку раз в две недели утром или вечером, в сухую безветренную погоду.

Следует избегать чрезмерного использования йода — большое количество может навредить растениям. Соблюдайте рецептуру, и ваши огурцы и помидоры отблагодарят щедрым и качественным урожаем.

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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