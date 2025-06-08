Путін тільки вдає дружбу з Сі: насправді Китай хоче відтяпати частину РФ

Путін та Сі Цзіньпін

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Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії у внутрішніх документах називає Китай серйозною загрозою безпеці своїй країні.

Про це йдеться в матеріалі, який опублікувала газета The New York Times.

Медіа посилається на отриманий від кібергрупи Ares Leaks внутрішній звіт ФСБ.

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Автори матеріалу припускають, що документ написали у ФСБ на початку 2024 року і він може бути чернеткою. Шість розвідувальних агентств Заходу, яким The New York Times показала документ, висловили думку, що він є справжнім.

Журналісти зазначають, що публічно президент РФ Путін говорить про міцну дружбу Росії з Китаєм, але у ФСБ китайців називають ворогами.

Спецслужба РФ пише, що Китай усе частіше намагається завербувати росіян для шпигунства, щоб отримати доступ до чутливих військових технологій, зокрема переманюючи незадоволених російських учених.

У ФСБ також вважають, що КНР шпигує за вторгненням РФ до України, щоб дізнатися про зброю із Заходу та методи ведення війни, зокрема з використанням безпілотників.

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Також у ФСБ побоюються, що представники Китаю готують підґрунтя для висунення претензій на територію Росії, пише видання.

Журналісти стверджують, що за три дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року у ФСБ затвердили програму «Антанта-4», сенс якої — не дати китайським шпигунам підривати інтереси росії.

Медіа припускає, що Росія, готуючи «Антанту-4», хвилювалася, що Пекін може спробувати дістати вигоду з відволікання рф на Україну, і відтоді ФСБ нібито спостерігає саме це. Зокрема, китайці нібито активізували вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до влади РФ.

The New York Times дійшла висновку, що документ ФСБ підтверджує теорію, що за правильного підходу Росію можна відірвати від Китаю. Але все може бути навпаки, вважають журналісти.

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Із документа ФСБ нібито випливає, що Росія намагається надавати шпигунам Пекіна позитивну інформацію про російські воєнні операції.

Нагадаємо, Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

У своєму виступі після переговорів з Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми і що обидві країни продовжать збільшувати частку своїх національних валют, які використовуються у взаємних розрахунках.