Владимир Путин и Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Накануне, 1 июля, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин побеседовали по телефону. Инициатива поступила из Парижа.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва решение Франции приветствует. Мол, диктатор РФ Владимир Путин “неоднократно говорил о своей готовности вести диалог”. Переговоры продолжались более двух часов.

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“Разговор Путина и Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг другу, был очень содержательным”, — похвастался Песков.

Представитель Кремля говорит, что пока запросов на разговор с Путиным от Великобритании и Германии не было.

Разговор Путина и Макрона

Накануне Макрон впервые с 2022 года позвонил по телефону “фюреру” страны-агрессора Путину. Как сообщил Елисейский дворец, президенты обсудили ядерную программу Ирана, обострение на Ближнем Востоке и войну в Украине. Макрон призвал Путина к прекращению огня “как можно скорее” и заявил, что “продолжит разговоры” с диктатором.

Впоследствии источники “Суспильного” сообщили, что Макрон провел разговор с Зеленским после звонка Путину. Разговор президентов был конструктивным. Французский лидер поделился с украинским коллегой деталями своего недавнего разговора с диктатором РФ.

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Дата публикации 10:50, 02.07.25 Количество просмотров 542 Первый разговор Путина с Макроном за три года: неожиданные подробности! Пощечина для РФ от Азербайджана