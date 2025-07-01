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Макрон провел разговор с Зеленским после звонка Путину — СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые с 2022 года позвонил по телефону Владимиру Путину. После разговора с ним он сразу же связался с Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон сразу же после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает источник Общественное.
Разговор между Макроном и Зеленским был конструктивным. Французский президент поделился с украинским коллегой подробностями своей недавней беседы с Путиным.
Однако, как стало известно, позиция Кремля остается неизменной: Путин не проявляет готовности к прекращению войны.
Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин впервые с 2022 года поговорили по телефону.
Во вторник состоялся первый с 2022 года и начала полномасштабной войны между Россией и Украиной большой телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как сообщил Елисейский дворец, президенты обсудили ядерную программу Ирана, обострение на Ближнем Востоке и войну в Украине.