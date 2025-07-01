Макрон провел разговор с Зеленским

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Президент Франции Эммануэль Макрон сразу же после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает источник Общественное.

Разговор между Макроном и Зеленским был конструктивным. Французский президент поделился с украинским коллегой подробностями своей недавней беседы с Путиным.

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Однако, как стало известно, позиция Кремля остается неизменной: Путин не проявляет готовности к прекращению войны.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин впервые с 2022 года поговорили по телефону.

Во вторник состоялся первый с 2022 года и начала полномасштабной войны между Россией и Украиной большой телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как сообщил Елисейский дворец, президенты обсудили ядерную программу Ирана, обострение на Ближнем Востоке и войну в Украине.