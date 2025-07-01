Враг продвигается по трупам своих военных / © Associated Press

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Россия не уделяет внимания сбору тел своих павших военных, которые остаются непосредственно на передовой. Этот фактор не является приоритетом для врага. Такую информацию сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко. Он отметил, что оккупанты часто продвигаются вперед прямо по трупам своих погибших собратьев.

Об этом сообщает LIGA.net.

Ранее, в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, специальные группы наших и российских волонтеров и военных договаривались между собой. Они выезжали на «серые» территории, где было опасно, чтобы унести тела погибших. Российские группы делали тоже самое.

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Однако ситуация изменилась. По словам Леонида Тимченко, враг пытается уносить тела только с тех территорий, где отсутствует прямая опасность, но часто оставляет их на месте.

Тактика «мясных штурмов» и безразличие к потерям

«Сейчас они большей частью не забирают оставшиеся на нуле тела. По нашим подсчетам, это сотни ежедневно, поэтому поднятие тел — это не приоритет для россиян. Самое главное для них — двигаться вперед. Они используют тактику так называемых мясных штурмов. И мы видим, что они идут прямо по телам погибших», — рассказал замминистра.

Леонид Тимченко объяснил, что если на позиции гибнет одна группа российских военных, то следующие оккупанты вынуждены продвигаться дальше, чтобы поддерживать темпы наступления.

«Вернуться назад они не могут, вынуждены закрепляться, в том числе и на территориях, где лежат их погибшие — и не все со вчерашнего дня», — подчеркнул Тимченко, указывая на безжалостность и безысходность, в которой оказываются российские солдаты.

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Напомним, масштабное дезертирство российских военных по линии фронта в Украине стало очередным серьезным ударом для Кремля. С февраля 2022 года суды РФ зарегистрировали 20 538 дел о самовольном уходе из воинской части, дезертирстве или отказе выполнять приказы.

Большинство из этих случаев, а именно 18 159, касаются самовольного бегства солдат. За эти преступления 17721 военнослужащий был привлечен к ответственности согласно Уголовному кодексу России, предусматривающий максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Однако, как отмечается, осужденные могут смягчить свои приговоры, отбыв службу в штурмовых подразделениях для заключенных Шторм-Z.