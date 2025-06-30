Пропаганда лжет, солдаты гибнут — реалии русского фронта

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Несмотря на численное преимущество живой силы и техники, летнее наступление России на востоке Украины продвигается медленно. Эксперты и даже пророссийские военные блогеры обвиняют в этом системную коррупцию и дезорганизацию в армии.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

«По словам независимого аналитика Ивана Матвеева, российские войска не способны проводить сложные операции из-за нехватки качественной разведки, плохую логистику, коррупцию и низкий уровень подготовки солдат. Единственный доступный метод — массированные атаки, часто завершающиеся большими потерями», — говорится в WP.

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Нет прорыва без мобилизации: блогеры РФ о провалах армии

Военные блогеры также сообщают о фальсифицированных отчетах по «уволенным» поселкам, самоубийствам раненых на фронте, принуждению к штурмам без поддержки, взяточничеству среди командиров и моральной деградации личного состава — пьянству, наркотикам, дезертирству.

Новобранцев все чаще набирают из социально уязвимых групп: людей с зависимостями, плохим здоровьем или внебоевым возрастом. Несмотря на огромные военные расходы, солдаты часто вынуждены покупать снаряжение самостоятельно — дроны, аптечки, бронежилеты, генераторы и т.п. — через волонтерское собрание. Однако растет усталость населения войны и помощи армии.

«Пока солдат тратит половину зарплаты на картофель, бронежилеты и бензин — патриотизм ему неинтересен», — отметил один из блогеров.

Наступление на Сумы, которое должно было стать одним из ключевых направлений, практически остановлено. Даже пророссийские источники признают, что без подкрепления линия обороны Украины остается непреодолимой.

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Известны случаи, когда раненые военные снимали видеообращение перед самоубийством, рассказывая о злоупотреблении командования. В одном случае два дрониста заявили, что их командир продавал трофеи и наркотики, а приказы базировались на лжи — после чего их бросили в штурм, где они погибли.

Растет количество жалоб, раненых или даже лиц с инвалидностью возвращают на передовую.

Один военный заявил: «Нас зарегистрировали как абсолютно здоровых и отправили в штурмовую группу — на убой».

Некоторые блоггеры откровенно признают: без новой волны мобилизации или дополнительных подразделений (в том числе из Северной Кореи) реального прорыва не будет. В то же время набор добровольцев продолжается благодаря обещаниям высоких зарплат и премий более 3 миллионов рублей.

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«Для многих это как выигрыш в лотерею. Пропаганда уверяет, что на фронте все хорошо — и люди верят, что им повезет», — пишет издание со ссылкой на слова Матвеева.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что Россия отправляет своих раненых снова на передовую, как только они снова становятся более-менее мобильными. Западные эксперты рассказывали, зачем командирам российской армии такие солдаты на костылях.

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