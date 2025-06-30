Пропаганда бреше, солдати гинуть — реалії російського фронту

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Попри чисельну перевагу в живій силі та техніці, літній наступ Росії на сході України просувається повільно. Експерти та навіть проросійські військові блогери звинувачують у цьому системну корупцію і дезорганізацію в армії.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

«За словами незалежного аналітика Івана Матвєєва, російські війська не здатні проводити складні операції через брак якісної розвідки, погану логістику, корупцію та низький рівень підготовки солдатів. Єдиний доступний метод — масовані атаки, які часто завершуються великими втратами», — йдеться у WP.

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Немає прориву без мобілізації: блогери РФ про провали армії

Військові блогери також повідомляють про фальсифіковані звіти щодо «звільнених» селищ, самогубства поранених на фронті, примус до штурмів без підтримки, хабарництво серед командирів і моральну деградацію особового складу — пияцтво, наркотики, дезертирство.

Новобранців дедалі частіше набирають із соціально вразливих груп: людей із залежностями, поганим здоров’ям або позабойовим віком. Попри величезні військові витрати, солдати часто змушені купувати спорядження самостійно — дрони, аптечки, бронежилети, генератори тощо — через волонтерські збори. Проте зростає втома населення від війни та допомоги армії.

«Поки солдат витрачає половину зарплати на картоплю, бронежилети й бензин — патріотизм йому нецікавий», — зазначив один із блогерів.

Наступ на Суми, що мав стати одним із ключових напрямків, практично зупинено. Навіть проросійські джерела визнають, що без підкріплення лінія оборони України залишається нездоланною.

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Відомі випадки, коли поранені військові знімали відеозвернення перед самогубством, розповідаючи про зловживання командування. В одному випадку двоє дронарів заявили, що їхній командир продавав трофеї та наркотики, а накази базувалися на брехні, після чого їх кинули в штурм, де вони загинули.

Зростає кількість скарг, що поранених чи навіть осіб з інвалідністю повертають на передову.

Один військовий заявив: «Нас зареєстрували як абсолютно здорових і відправили в штурмову групу — на забій».

Деякі блогери відкрито визнають: без нової хвилі мобілізації або додаткових підрозділів (зокрема з Північної Кореї) реального прориву не буде. Водночас набір добровольців триває завдяки обіцянкам високих зарплат і премій понад 3 мільйони рублів.

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«Для багатьох це як виграш у лотерею. Пропаганда запевняє, що на фронті все добре — і люди вірять, що їм пощастить», — пише видання з посиланням на слова Матвєєва.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що Росія відправляє своїх поранених знову на передову, щойно вони знову стають більш-менш мобільними. Західні експерти розповідали, навіщо командирам російської армії такі солдати на милицях.

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