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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский рассказал, зачем Путин имитирует переговоры о мире

Президент Владимир Зеленский объяснил, что Кремль начинает диалог с Украиной только тогда, когда возникает угроза новых санкций, и в то же время стремится изолировать Киев от западных союзников.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Зеленский, Трамп и Путин

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин согласен на переговоры с Украиной исключительно под угрозой новых санкций.

Об этом он рассказал в интервью для Bild.

По словам Зеленского, Кремль пытается показать президенту США Дональду Трампу, что между Россией и Украиной существует «дипломатический мост».

На вопрос, с какой целью президент ответил:

«Чтобы против России не вводили санкции (пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать — ред.): „Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет“», — пояснил глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что Москва преследовала и другие цели — организовать диалог без участия Запада.

«РФ хотела диалога без европейцев и без американцев, чтобы изолировать Украину», — сказал президент.

Он также добавил, что для Путина идеальным сценарием была бы война без участия партнеров Киева:

«Длительная война без поддержки партнеров (Украина — ред.) — это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит продолжительную войну с партнерами и санкциями», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с диктатором Путиным «был хорошим».

Мы ранее информировали, что в РФ заявили, что снова садятся за стол переговоров с США.

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