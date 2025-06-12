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Зеленский рассказал, зачем Путин имитирует переговоры о мире
Президент Владимир Зеленский объяснил, что Кремль начинает диалог с Украиной только тогда, когда возникает угроза новых санкций, и в то же время стремится изолировать Киев от западных союзников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин согласен на переговоры с Украиной исключительно под угрозой новых санкций.
Об этом он рассказал в интервью для Bild.
По словам Зеленского, Кремль пытается показать президенту США Дональду Трампу, что между Россией и Украиной существует «дипломатический мост».
На вопрос, с какой целью президент ответил:
«Чтобы против России не вводили санкции (пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать — ред.): „Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет“», — пояснил глава государства.
Также Зеленский подчеркнул, что Москва преследовала и другие цели — организовать диалог без участия Запада.
«РФ хотела диалога без европейцев и без американцев, чтобы изолировать Украину», — сказал президент.
Он также добавил, что для Путина идеальным сценарием была бы война без участия партнеров Киева:
«Длительная война без поддержки партнеров (Украина — ред.) — это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит продолжительную войну с партнерами и санкциями», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с диктатором Путиным «был хорошим».
Мы ранее информировали, что в РФ заявили, что снова садятся за стол переговоров с США.