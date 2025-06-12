Зеленський розповів, навіщо Путін імітує переговори про мир

Зеленський, Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін погоджується на переговори з Україною виключно під загрозою нових санкцій.

Про це він розповів в інтерв’ю для Bild.

За словами Зеленського, Кремль намагається показати президенту США Дональду Трампу, що між Росією та Україною існує «дипломатичний міст».

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На запитання, з якою метою, президент відповів:

«Щоб проти Росії не запроваджували санкцій (поки тривають переговори. Тому що Путін завжди може сказати — ред.): „Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть введені санкції, переговорів більше не буде“», — пояснив глава держави.

Також Зеленський наголосив, що Москва переслідувала й іншу мету — організувати діалог без участі Заходу.

«РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну», — сказав президент.

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Він також додав, що для Путіна ідеальним сценарієм була б війна без участі партнерів Києва:

«Тривала війна без підтримки партнерів (України — ред.) — це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями», — зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його остання розмова з диктатором Путіним «була хорошою».

Ми раніше інформували, що у РФ заявили, що знову сідають за стіл переговорів зі США.

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