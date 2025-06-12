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Зеленський розповів, навіщо Путін імітує переговори про мир
Президент Володимир Зеленський пояснив, що Кремль розпочинає діалог з Україною лише тоді, коли постає загроза нових санкцій, і водночас прагне ізолювати Київ від західних союзників.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін погоджується на переговори з Україною виключно під загрозою нових санкцій.
Про це він розповів в інтерв’ю для Bild.
За словами Зеленського, Кремль намагається показати президенту США Дональду Трампу, що між Росією та Україною існує «дипломатичний міст».
На запитання, з якою метою, президент відповів:
«Щоб проти Росії не запроваджували санкцій (поки тривають переговори. Тому що Путін завжди може сказати — ред.): „Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть введені санкції, переговорів більше не буде“», — пояснив глава держави.
Також Зеленський наголосив, що Москва переслідувала й іншу мету — організувати діалог без участі Заходу.
«РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну», — сказав президент.
Він також додав, що для Путіна ідеальним сценарієм була б війна без участі партнерів Києва:
«Тривала війна без підтримки партнерів (України — ред.) — це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями», — зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його остання розмова з диктатором Путіним «була хорошою».
Ми раніше інформували, що у РФ заявили, що знову сідають за стіл переговорів зі США.