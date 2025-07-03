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- Украина
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В Киеве усилят борьбу с гонщиками во время тревог
Столицу продолжают терроризировать гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. Городские власти обещают усилить контроль и искать решение этой проблемы.
Киев в очередной раз переживает затяжную воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников. Однако, несмотря на опасность, столицу продолжают терроризировать гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом, создавая дополнительный дискомфорт для жителей.
Об этом сообщили в КМВА.
«К некоторым все еще тяжело доходить, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом», — говорится в сообщении.
Учитывая ситуацию, власти обещают усилить контроль и ускорить поиск решений этой проблемы на других уровнях, чтобы бороться с нарушителями тишины соответствующими методами.
Напомним, ветерану, защитнику «Азовстали» Руслану Сербову, потерявшему на войне ногу и носящему протез, не позволили сдавать экзамен по вождению мотоциклом в Сервисном центре МВД.