В Киеве усилят борьбу с гонщиками во время тревог

В Киеве будут бороться с гонщиками на мотоциклах

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Киев в очередной раз переживает затяжную воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников. Однако, несмотря на опасность, столицу продолжают терроризировать гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом, создавая дополнительный дискомфорт для жителей.

Об этом сообщили в КМВА.

«К некоторым все еще тяжело доходить, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом», — говорится в сообщении.

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Учитывая ситуацию, власти обещают усилить контроль и ускорить поиск решений этой проблемы на других уровнях, чтобы бороться с нарушителями тишины соответствующими методами.

Напомним, ветерану, защитнику «Азовстали» Руслану Сербову, потерявшему на войне ногу и носящему протез, не позволили сдавать экзамен по вождению мотоциклом в Сервисном центре МВД.