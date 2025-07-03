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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
781
Время на прочтение
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В Киеве усилят борьбу с гонщиками во время тревог

Столицу продолжают терроризировать гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. Городские власти обещают усилить контроль и искать решение этой проблемы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Киеве будут бороться с гонщиками на мотоциклах

В Киеве будут бороться с гонщиками на мотоциклах

Киев в очередной раз переживает затяжную воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников. Однако, несмотря на опасность, столицу продолжают терроризировать гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом, создавая дополнительный дискомфорт для жителей.

Об этом сообщили в КМВА.

«К некоторым все еще тяжело доходить, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом», — говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, власти обещают усилить контроль и ускорить поиск решений этой проблемы на других уровнях, чтобы бороться с нарушителями тишины соответствующими методами.

Напомним, ветерану, защитнику «Азовстали» Руслану Сербову, потерявшему на войне ногу и носящему протез, не позволили сдавать экзамен по вождению мотоциклом в Сервисном центре МВД.

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Дата публикации
Количество просмотров
781
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