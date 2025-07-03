Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (ОБНОВЛЕНО)

Беспилотники атакуют Украину / © ТСН.ua

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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) над территорией Украины. По состоянию на 20.30, 3 июля 2025 года, зафиксирована активность БпЛА в нескольких областях.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил Украины.

Согласно сообщению, ситуация выглядит следующим образом:

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На севере Сумщины зафиксирована БПЛА, движущаяся в юго-западном/южном направлении.

Еще один беспилотник находится на границе Сумщины и Черниговщины , его курс — юго-западный.

В центральной части Сумской области также замечена БпЛА, направляющаяся на юго-запад.

В Черниговской области фиксируется движение БпЛА в юго-западном направлении.

На северо-востоке Полтавщины обнаружен БПЛА, который двигается на юго-запад.

На востоке Киевщины зафиксирован БПЛА с западным курсом.

По состоянию на 3 июля 20:30 карта тревоги в Украине выглядит так:

Карта тревоги в Украине по состоянию на 3 июля 20:30. / © alerts.in.ua

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, есть вероятность атаки вражескими дронами по столице.

«В настоящее время наше ПВО работало по одиночным целям. Но на дальних подступах в направлении Киева ряд российских БПЛА. Киевляне сейчас стоит находиться в укрытиях», — сообщил Ткаченко.

ОБНОВЛЕНО!

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По состоянию на 21:15 есть изменения в движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на севере Сумщины , курс — юго-западный/южный;

БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины , курс — юго-западный;

БпЛА на юго-западе Сумщины , курс — юго-западный;

БПЛА на Черниговщине , курс — юго-западный;

БпЛА на Полтавщине , курс — юго-западный/юго-восточный;

БпЛА на востоке и в центре Киевской области , курс — западный;

БпЛА на востоке Черкасской области , курс — западный;

БпЛА на востоке и юге Харьковщины, курс — северо-западный.

Напомним, в столице Украины — Киеве — 3 июля раз за день звучит воздушная тревога. Городу угрожают БПЛА с севера.