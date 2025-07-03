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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (ОБНОВЛЕНО)

Воздушные силы предупреждают об угрозе в нескольких областях Украины

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Беспилотники атакуют Украину

Беспилотники атакуют Украину / © ТСН.ua

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) над территорией Украины. По состоянию на 20.30, 3 июля 2025 года, зафиксирована активность БпЛА в нескольких областях.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил Украины.

Согласно сообщению, ситуация выглядит следующим образом:

  • На севере Сумщины зафиксирована БПЛА, движущаяся в юго-западном/южном направлении.

  • Еще один беспилотник находится на границе Сумщины и Черниговщины, его курс — юго-западный.

  • В центральной части Сумской области также замечена БпЛА, направляющаяся на юго-запад.

  • В Черниговской области фиксируется движение БпЛА в юго-западном направлении.

  • На северо-востоке Полтавщины обнаружен БПЛА, который двигается на юго-запад.

  • На востоке Киевщины зафиксирован БПЛА с западным курсом.

По состоянию на 3 июля 20:30 карта тревоги в Украине выглядит так:

Карта тревоги в Украине по состоянию на 3 июля 20:30. / © alerts.in.ua

Карта тревоги в Украине по состоянию на 3 июля 20:30. / © alerts.in.ua

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, есть вероятность атаки вражескими дронами по столице.

«В настоящее время наше ПВО работало по одиночным целям. Но на дальних подступах в направлении Киева ряд российских БПЛА. Киевляне сейчас стоит находиться в укрытиях», — сообщил Ткаченко.

ОБНОВЛЕНО!

По состоянию на 21:15 есть изменения в движении вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на севере Сумщины, курс — юго-западный/южный;

  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс — юго-западный;

  • БпЛА на юго-западе Сумщины, курс — юго-западный;

  • БПЛА на Черниговщине, курс — юго-западный;

  • БпЛА на Полтавщине, курс — юго-западный/юго-восточный;

  • БпЛА на востоке и в центре Киевской области, курс — западный;

  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс — западный;

  • БпЛА на востоке и юге Харьковщины, курс — северо-западный.

Напомним, в столице Украины — Киеве — 3 июля раз за день звучит воздушная тревога. Городу угрожают БПЛА с севера.

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