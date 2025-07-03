Безпілотники атакують Україну: де є загроза (ОНОВЛЕНО)

Безпілотники атакують Україну / © ТСН.ua

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Повітряні сили Збройних сил України оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) над територією України. Станом на 20:30 3 липня 2025 року зафіксовано активність БпЛА у декількох областях.

Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил України.

Згідно з повідомленням, ситуація виглядає таким чином:

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На півночі Сумщини зафіксовано БпЛА, що рухається у південно-західному/південному напрямку.

Ще один безпілотник перебуває на межі Сумщини та Чернігівщини , його курс — південно-західний.

У центральній частині Сумської області також помічено БпЛА, що прямує на південний захід.

На Чернігівщині фіксується рух БпЛА у південно-західному напрямку.

На північному сході Полтавщини виявлено БпЛА, який рухається на південний захід.

На сході Київщини зафіксовано БпЛА з західним курсом.

Станом на 3 липня 20:30 карта тривоги в Україні має такий вигляд:

Карта тривоги в Україні станом на 20:30 3 липня / © alerts.in.ua

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці.

«Наразі наша ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах у напрямку Києва низка російських БпЛА. Кияни, зараз варто перебувати в укриттях», — повідомив Ткаченко.

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Станом на 21:15 є зміни щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Сумщини , курс — південно-західний/південний;

БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини , курс — південно-західний;

БпЛА на південному заході Сумщини , курс — південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині , курс — південно-західний;

БпЛА на Полтавщині , курс — південно-західний/південно-східний;

БпЛА на сході та в центрі Київщини , курс — західний;

БпЛА на сході Черкащини , курс — західний;

БпЛА на сході та на півдні Харківщини, курс — північно-західний.

Нагадаємо, у столиці України Києві 3 липня вкотре за день лунає повітряна тривога. Місту загрожують БпЛА з півночі.