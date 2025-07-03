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- Війна
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Безпілотники атакують Україну: де є загроза (ОНОВЛЕНО)
Повітряні сили попереджають про загрозу в кількох областях України.
Повітряні сили Збройних сил України оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) над територією України. Станом на 20:30 3 липня 2025 року зафіксовано активність БпЛА у декількох областях.
Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил України.
Згідно з повідомленням, ситуація виглядає таким чином:
На півночі Сумщини зафіксовано БпЛА, що рухається у південно-західному/південному напрямку.
Ще один безпілотник перебуває на межі Сумщини та Чернігівщини, його курс — південно-західний.
У центральній частині Сумської області також помічено БпЛА, що прямує на південний захід.
На Чернігівщині фіксується рух БпЛА у південно-західному напрямку.
На північному сході Полтавщини виявлено БпЛА, який рухається на південний захід.
На сході Київщини зафіксовано БпЛА з західним курсом.
Станом на 3 липня 20:30 карта тривоги в Україні має такий вигляд:
Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці.
«Наразі наша ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах у напрямку Києва низка російських БпЛА. Кияни, зараз варто перебувати в укриттях», — повідомив Ткаченко.
ОНОВЛЕНО!
Станом на 21:15 є зміни щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на півночі Сумщини, курс — південно-західний/південний;
БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс — південно-західний;
БпЛА на південному заході Сумщини, курс — південно-західний;
БпЛА на Чернігівщині, курс — південно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс — південно-західний/південно-східний;
БпЛА на сході та в центрі Київщини, курс — західний;
БпЛА на сході Черкащини, курс — західний;
БпЛА на сході та на півдні Харківщини, курс — північно-західний.
Нагадаємо, у столиці України Києві 3 липня вкотре за день лунає повітряна тривога. Місту загрожують БпЛА з півночі.