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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
7023
Час на прочитання
2 хв

Безпілотники атакують Україну: де є загроза (ОНОВЛЕНО)

Повітряні сили попереджають про загрозу в кількох областях України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Безпілотники атакують Україну

Безпілотники атакують Україну / © ТСН.ua

Повітряні сили Збройних сил України оновили інформацію щодо руху ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) над територією України. Станом на 20:30 3 липня 2025 року зафіксовано активність БпЛА у декількох областях.

Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил України.

Згідно з повідомленням, ситуація виглядає таким чином:

  • На півночі Сумщини зафіксовано БпЛА, що рухається у південно-західному/південному напрямку.

  • Ще один безпілотник перебуває на межі Сумщини та Чернігівщини, його курс — південно-західний.

  • У центральній частині Сумської області також помічено БпЛА, що прямує на південний захід.

  • На Чернігівщині фіксується рух БпЛА у південно-західному напрямку.

  • На північному сході Полтавщини виявлено БпЛА, який рухається на південний захід.

  • На сході Київщини зафіксовано БпЛА з західним курсом.

Станом на 3 липня 20:30 карта тривоги в Україні має такий вигляд:

Карта тривоги в Україні станом на 20:30 3 липня / © alerts.in.ua

Карта тривоги в Україні станом на 20:30 3 липня / © alerts.in.ua

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці.

«Наразі наша ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах у напрямку Києва низка російських БпЛА. Кияни, зараз варто перебувати в укриттях», — повідомив Ткаченко.

ОНОВЛЕНО!

Станом на 21:15 є зміни щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс — південно-західний/південний;

  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс — південно-західний;

  • БпЛА на південному заході Сумщини, курс — південно-західний;

  • БпЛА на Чернігівщині, курс — південно-західний;

  • БпЛА на Полтавщині, курс — південно-західний/південно-східний;

  • БпЛА на сході та в центрі Київщини, курс — західний;

  • БпЛА на сході Черкащини, курс — західний;

  • БпЛА на сході та на півдні Харківщини, курс — північно-західний.

Нагадаємо, у столиці України Києві 3 липня вкотре за день лунає повітряна тривога. Місту загрожують БпЛА з півночі.

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