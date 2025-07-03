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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза (оновлено)

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

В столиці України Києві та низці регіонів 3 липня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Моніторингові канали повідомляють, що в напрямку Києва летить дрон.

В Повітряних Силах повідомили, що тактична авіація РФ здійснила пуски КАБів по Сумській області. Також зафіксовано загрозу застосування балістики з Криму. Згодом в ПС закликали жителів Одеси пройти в укриття.

Станом на 3 липня 17:23 повітряна тривога оголошена:

  • Харківській області;

  • Дніпропетровській області;

  • Запорізькій області;

  • Херсонській області;

  • Миколаївській області;

  • Одеській області;

  • Кіровоградській області;

  • Київській області;

  • Чернігівській області;

  • Сумській області;

  • Донецькій області;

  • Луганській області;

  • АР Крим;

  • Києві.

Карта повітряних тривог 3 липня

Карта повітряних тривог 3 липня

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала безпілотниками на низку українських міст. Зокрема, в Одесі один із дронів-камікадзе влучив у житлову багатоповерхівку — постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

У Харкові окупанти застосували нову тактику: запускають групи «Шахедів» одночасно, що значно ускладнює роботу систем ППО. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Також під час чергової атаки на Полтаву 3 липня зафіксовано влучання в будівлю міського територіального центру комплектування. Момент атаки безпілотника потрапив на відео.

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