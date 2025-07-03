У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза (оновлено)

Повітряна тривога / © ТСН

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В столиці України Києві та низці регіонів 3 липня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Моніторингові канали повідомляють, що в напрямку Києва летить дрон.

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В Повітряних Силах повідомили, що тактична авіація РФ здійснила пуски КАБів по Сумській області. Також зафіксовано загрозу застосування балістики з Криму. Згодом в ПС закликали жителів Одеси пройти в укриття.

Станом на 3 липня 17:23 повітряна тривога оголошена:

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Кіровоградській області;

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Донецькій області;

Луганській області;

АР Крим;

Києві.

Карта повітряних тривог 3 липня

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала безпілотниками на низку українських міст. Зокрема, в Одесі один із дронів-камікадзе влучив у житлову багатоповерхівку — постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

У Харкові окупанти застосували нову тактику: запускають групи «Шахедів» одночасно, що значно ускладнює роботу систем ППО. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Також під час чергової атаки на Полтаву 3 липня зафіксовано влучання в будівлю міського територіального центру комплектування. Момент атаки безпілотника потрапив на відео.