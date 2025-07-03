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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза (оновлено)
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В столиці України Києві та низці регіонів 3 липня в частині областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Моніторингові канали повідомляють, що в напрямку Києва летить дрон.
В Повітряних Силах повідомили, що тактична авіація РФ здійснила пуски КАБів по Сумській області. Також зафіксовано загрозу застосування балістики з Криму. Згодом в ПС закликали жителів Одеси пройти в укриття.
Станом на 3 липня 17:23 повітряна тривога оголошена:
Харківській області;
Дніпропетровській області;
Запорізькій області;
Херсонській області;
Миколаївській області;
Одеській області;
Кіровоградській області;
Київській області;
Чернігівській області;
Сумській області;
Донецькій області;
Луганській області;
АР Крим;
Києві.
Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала безпілотниками на низку українських міст. Зокрема, в Одесі один із дронів-камікадзе влучив у житлову багатоповерхівку — постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.
У Харкові окупанти застосували нову тактику: запускають групи «Шахедів» одночасно, що значно ускладнює роботу систем ППО. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Також під час чергової атаки на Полтаву 3 липня зафіксовано влучання в будівлю міського територіального центру комплектування. Момент атаки безпілотника потрапив на відео.