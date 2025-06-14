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У Києві та низці областей повітряна тривога: РФ запустила "Шахеди"
Через загрозу удару “Шахедів” слід перебувати в укриттях.
Частину України ввечері 14 червня охопила повітряна тривога. Армія РФ запустила БпЛА.
Про це інформують моніторингові канали.
Станом на 22:55 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Полтавська
Черкаська
Повітряні сили звітують про рух російських дронів:
БпЛА в південній, південно-західній частинах Сумщини, курс південний.
БпЛА в східній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
БпЛА в північній та центральній частинах Полтавщини, курс південний.
БпЛА в південній частині Полтавщини, постійно змінюють курс.
БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Станом на 23:15 сигнал повітряної тривоги оголосили також у Києві.
Повідомляється, що 100 дронів вже перебувають над Україною. Зафіксовано також додаткові пуски.
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Як повідомлялося: "Шахеди" курсували на півдні Харківщини, на заході Донеччини, на Дніпропетровщині, на сході Донеччини. У Запоріжжі була загроза застосування ворогом ударного БпЛА. Дрони у Запорізькій області — курсом на захід і схід.