У Києві та низці областей повітряна тривога: РФ запустила "Шахеди"

Повітряна тривога / © ТСН

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Частину України ввечері 14 червня охопила повітряна тривога. Армія РФ запустила БпЛА.

Про це інформують моніторингові канали.

Станом на 22:55 “почервоніли” такі області:

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Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Полтавська

Черкаська

Повітряні сили звітують про рух російських дронів:

БпЛА в південній, південно-західній частинах Сумщини, курс південний.

БпЛА в східній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній та центральній частинах Полтавщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Полтавщини, постійно змінюють курс.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:15 сигнал повітряної тривоги оголосили також у Києві.

Повідомляється, що 100 дронів вже перебувають над Україною. Зафіксовано також додаткові пуски.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

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Як повідомлялося: "Шахеди" курсували на півдні Харківщини, на заході Донеччини, на Дніпропетровщині, на сході Донеччини. У Запоріжжі була загроза застосування ворогом ударного БпЛА. Дрони у Запорізькій області — курсом на захід і схід.