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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2065
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1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: РФ запустила "Шахеди"

Через загрозу удару “Шахедів” слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Частину України ввечері 14 червня охопила повітряна тривога. Армія РФ запустила БпЛА.

Про це інформують моніторингові канали.

Станом на 22:55 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Кіровоградська

  • Дніпропетровська

  • Полтавська

  • Черкаська

Повітряні сили звітують про рух російських дронів:

  • БпЛА в південній, південно-західній частинах Сумщини, курс південний.

  • БпЛА в східній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

  • БпЛА в північній та центральній частинах Полтавщини, курс південний.

  • БпЛА в південній частині Полтавщини, постійно змінюють курс.

  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:15 сигнал повітряної тривоги оголосили також у Києві.

Повідомляється, що 100 дронів вже перебувають над Україною. Зафіксовано також додаткові пуски.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Як повідомлялося: "Шахеди" курсували на півдні Харківщини, на заході Донеччини, на Дніпропетровщині, на сході Донеччини. У Запоріжжі була загроза застосування ворогом ударного БпЛА. Дрони у Запорізькій області — курсом на захід і схід.

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