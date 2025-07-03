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Дроны-перехватчики не спасут от ракет: авиаэксперт объяснил почему
Эксперт пояснил, что дроны-перехватчики не будут эффективным средством в борьбе с крылатыми или баллистическими ракетами.
Дроны-перехватчики — это не универсальное средство против всех воздушных целей. А точечный инструмент эффективен против медленных объектов.
Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире «Вечер.LIVE», развеивая миф об их всемогуществе.
По словам Богдана Долинце, основная миссия таких беспилотников — борьба с воздушными целями, которые двигаются на малых скоростях (до 200-250 км/ч) и невысоких высотах (от 2 до 4 км).
«Мы должны понимать, что дроны-перехватчики не панацея. Фактически, их ключевая цель — это воздушные цели, которые летят на незначительных высотах на малых скоростях», — подчеркнул эксперт.
Он категорически отверг возможность эффективного применения дронов-перехватчиков против крылатых или баллистических ракет, а также против КАБов (корректированных авиационных бомб), которые Россия массированно использует.
«Сюда не попадают никакие виды баллистических вооружений, сюда не попадают КАБы и другие типы средств поражения, которые враг массированно использует», — добавил Долинце, подчеркнув, что дроны-перехватчики — это системы микрозащиты воздушного пространства с малой дальностью действия, преимущественно 5-10 км.
Эксперт также предупредил, что Россия может перейти на использование более быстрых и дорогих дронов, что сделает задачу их перехвата более сложной для Украины.
Ранее сообщалось, дрон на оптоволокне нуждается в пилоте, который им управляет, а с искусственным интеллектом может использоваться автоматически, поэтому то, что Украина пытается догнать РФ по дронам на оптоволокне, — стратегически неправильное решение.