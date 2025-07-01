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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп знову поскандалив з Маском — що трапилось цього разу

Найвпливовіші люди США напередодні влаштували публічну сварку. Трамп погрожує закрити бізнес мільярдера.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Трамп та Маск

Трамп та Маск / © Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента Дональда Трампа. Вн також погрожує, що в разі затвердження документу Конгресом США, він створить нову політичну силу.

Про це йдеться в його мікроблозі в Х.

«Кожен член Конгресу, який йшов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року — якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі», — запевнив Маск.

Згодом бізнесмен написав ще одне повідомлення, де зазначив, що в разі ухвалення «божевільного законопроєкту про витрати», він ініціює створення нової політичної сили під назвою America Party.

Трамп не примусив очікувати відповідь:

«Маску доведеться закрити бізнес і повернутися додому до Південної Африки без державних субсидій. Можливо, його діяльність варто перевірити?»

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що «дуже здивований» і «розчарований» критикою з боку колишнього союзника Ілона Маска на адресу його ключового бюджетного законопроєкту. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн доларів, у свою чергу обурився «такою невдячністю» президента і заявив, що той би не виграв без нього вибори.

У відповідь на критику Маска Трамп пригрозив зупинити його масштабні ділові угоди з федеральним урядом, які є основою програми SpaceX.

«Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди й мільярди доларів, — це скасувати державні субсидії та контракти Ілона», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Ілон Маск своєю чергою заявив, що Дональду Трампу варто оголосити імпічмент. Мільярдер каже, що Джей Ді Венс має замінити президента після того, як припустив, що Трамп згадувався у справах Епштейна, і стверджував, що його тарифи спричинять рецесію.

Трамп у відповідь назвав Маска «наркоманом».

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