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Трамп снова поскандалил с Маском — что случилось на этот раз
Самые влиятельные люди США накануне устроили публичную ссору. Трамп угрожает закрыть бизнес миллиардера.
Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз подверг критике бюджетный законопроект президента Дональда Трампа. Он также угрожает, что в случае утверждения документа Конгрессом США, он создаст новую политическую силу.
Об этом говорится в его микроблоге в X.
«Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за наибольшее увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году — если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — заверил Маск.
Впоследствии бизнесмен написал еще одно сообщение, где отметил, что в случае принятия «сумасшедшего законопроекта о расходах», он инициирует создание новой политической силы под названием America Party.
Трамп не заставил ждать ответа:
«Маску придется закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку без государственных субсидий. Возможно, его деятельность следует проверить?»
Напомним, Дональд Трамп заявил, что «очень удивлен» и «разочарован» критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Илон Маск, потративший на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь возмутился «такой неблагодарностью» президента и заявил, что тот не выиграл бы без него выборы.
В ответ на критику Маска Трамп пригрозил остановить его масштабные деловые соглашения с федеральным правительством, являющиеся основой программы SpaceX.
«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это отменить государственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп в своей соцсети.
Илон Маск в свою очередь заявил, что Дональду Трампу следует объявить импичмент. Миллиардер говорит, что Джей Ди Вэнс должен заменить президента после того, как предположил, что Трамп упоминался по делам Эпштейна, и утверждал, что его тарифы повлекут за собой рецессию.
Трамп в ответ назвал Маска «наркоманом».