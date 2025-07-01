Трамп и Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз подверг критике бюджетный законопроект президента Дональда Трампа. Он также угрожает, что в случае утверждения документа Конгрессом США, он создаст новую политическую силу.

Об этом говорится в его микроблоге в X.

«Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за наибольшее увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году — если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — заверил Маск.

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Впоследствии бизнесмен написал еще одно сообщение, где отметил, что в случае принятия «сумасшедшего законопроекта о расходах», он инициирует создание новой политической силы под названием America Party.

Трамп не заставил ждать ответа:

«Маску придется закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку без государственных субсидий. Возможно, его деятельность следует проверить?»

Напомним, Дональд Трамп заявил, что «очень удивлен» и «разочарован» критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Илон Маск, потративший на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь возмутился «такой неблагодарностью» президента и заявил, что тот не выиграл бы без него выборы.

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В ответ на критику Маска Трамп пригрозил остановить его масштабные деловые соглашения с федеральным правительством, являющиеся основой программы SpaceX.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это отменить государственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп в своей соцсети.

Илон Маск в свою очередь заявил, что Дональду Трампу следует объявить импичмент. Миллиардер говорит, что Джей Ди Вэнс должен заменить президента после того, как предположил, что Трамп упоминался по делам Эпштейна, и утверждал, что его тарифы повлекут за собой рецессию.

Трамп в ответ назвал Маска «наркоманом».

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