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Стоит ли ожидать цены на клубнику ниже 100 грн
Эксперты объяснили, как изменится стоимость клубники в июле.
Сезон клубники в Украине подходит к концу. Обычно в этот период купить ягоду можно по самой выгодной цене, однако продавцы не спешат со скидками.
Подробнее о том, почему стоимость клубники в Украине остается высокой, сообщает РБК-Украина.
Стоит ли ожидать цены на клубнику ниже 100 грн
Первый месяц лета остался позади, а с ним завершается сезон клубники в Украине. Ягоды из теплиц появились в мае, в июне начала созревать клубника из открытого грунта, и именно на июнь пришелся пик сбора урожая. В начале июля клубника начнет понемногу отходить.
Традиционно в конце сезона цены на ягоду падают, ведь предложение от хозяйств максимальное. Однако в этом году ситуация оказалась иной.
Как сравнить с маем стоимость действительно уменьшилась, но все еще достигает более 100 грн за килограмм и ожидать дальнейшего снижения не стоит.
Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, в настоящее время общая оптовая цена клубники составляет 100-130 грн/кг, импортная может достигать и 160 грн/кг.
«Удешевление клубники уже не стоит ожидать, потому что предложение ягоды постепенно начнет уменьшаться в ближайшие недели. Сезон клубники постепенно заканчивается», — говорит эксперт.
Что произошло с урожаем клубники 2025 года
Неблагоприятные погодные условия весной этого года привели к задержке созревания урожая и общему сокращению.
Эксперт УКАБ объясняет, что из-за прохладной погоды в последние месяцы фиксировалось несозревание ягоды, что повлияло на общую цену на рынке.
Апрельские заморозки и ниже нормы температуры в мае привели к задержке созревания ягод почти на две недели, значительным потерям ранних сортов (от 30% до 100% в некоторых хозяйствах) и уменьшению предложения на рынке.
Рост предложения в июне, когда уже массово убирают урожай с открытого грунта, обычно способствует снижению цен. Однако в этом году из-за ограниченных урожаев, увеличения затрат на производство и логистики кардинального удешевления не произошло.
Как отмечалось на профильном портале EastFruit, дефицит клубники в начале и середине сезона привел к высоким ценам, которые оказались на 22-45% выше, чем в 2024 году.
Какие цены на клубнику сейчас
Клубника на рынках и в супермаркетах на 30 июня 2025 года в среднем стоила от 120 до 200 грн/кг в зависимости от качества ягоды.
На оптовом рынке «Столичный» в Киеве клубнику продавали по цене 110-125 грн/кг, на рынке «Шувар» во Львове минимальная оптовая цена составляла 120 грн/кг.
В розницу на рынках столицы стоимость украинской клубники из Одессы и Закарпатья в выходные стартовала от 135 грн/кг.
Супермаркеты предлагают ягоду по более высокой цене.
В сети «Сільпо» можно купить клубнику как за 199 грн/кг, так и за 399 грн/кг. В продаже есть ягоды от украинских хозяйств и импортированы из Польши.
В VARUS цена за килограмм отборочной клубники составляет 199,9 грн/кг;
У Novus цена на весовую клубнику — 199 грн/кг. Есть фасованная в корзинах за 149 грн (500 г) и 74,9 грн (250 г):
В сети «Фора» клубника весом также стоит 199,9 грн/кг, в корзине 250 г — 89,9 грн.
Раньше мы писали, как заморозить клубнику на зиму и не испортить ягоду.