В США приняли закон, из-за которого поссорились Маск и Трамп

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подписал закон Трампа / © Associated Press

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Палата представителей США окончательно приняла «большой прекрасный» законопроект, поданный президентом Дональдом Трампом. Именно его бывший соратник американского лидера, миллиардер Илон Маск назвал «отвратительной мерзостью», начав с Трампом ожесточенную войну в соцсетях, закончившуюся разрывом отношений.

Об этом сообщает Reuters.

Закон среди прочего предусматривает повышение расходов на безопасность границ и армию, продление налоговых льгот и повышение потолка госдолга до 4 трлн долларов. Он был принят минимальным большинством голосов — 218 из 435 конгрессменов.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подписал законопроект сразу после его принятия Палатой представителей. Теперь его должен подписать президент США, но поскольку его вынес на обсуждение сам Трамп, последний шаг воспринимается как формальность.

Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подпишет свой закон вечером в День независимости США 4 июля.

Инициатива Трампа получила много критики как среди демократов, так и среди республиканцев в США.

Один из самых активных противников этого закона — миллиардер Илон Маск, который утверждает, что закон Трампа загонит население страны в долговую яму. Критика Маском закона привела к обмену оскорблениями между ним и Трампом.

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Напомним, что конфликт начался с того, что Илон Маск публично раскритиковал налогово-бюджетный закон Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью», которая «увеличит дефицит до 2,5 трлн долл». В ответ президент США назвал бизнесмена «сумасшедшим».